টাকা দিয়ে কি অ্যাওয়ার্ড কেনা যায় রে স্বপ্না...

ফেসবুকে তারকারা বেশির ভাগ সময়ই সরব থাকেন। প্রকাশ করেন তাঁদের কাজের খবরসহ নানা ঘটনা। কখনো সেগুলোই বৈচিত্র্য হয়ে ধরা দেয় ভক্তদের কাছে। অভিনয়শিল্পীদের ফেসবুক পোস্টের ঘটনাগুলো সে কথাই বলে। একনজরে দেখে নিতে পারেন ফেসবুকের পাতা থেকে তারকাদের মনের কথা—
একসঙ্গে তাঁদের পরিচয় দীর্ঘদিনের। হুমায়ূন আহমেদের বেশির ভাগ নাটকে তাঁদের একসঙ্গে দেখা যেত। বর্তমানে তাঁদের তেমন কোনো কাজে একসঙ্গে দেখা যায় না। ডা. এজাজের সঙ্গে ছবিটি পোস্ট করে ফারুক আহমেদ লিখেছেন, ‘আমরা আমরাই।’
‘ভণ্ড’ ছবিতে নায়ক রুবেলের সঙ্গে জুটি বেঁধে অভিনয় করে জনপ্রিয়তা পান নায়িকা তামান্না হুদা। বর্তমানে সুইডেনে থাকেন। তিনি ছবিটি পোস্ট করে লিখছেন, ‘সামার ভ্যাকেশনে, আমি এখনো একটি ভালো সময়ে রয়েছি।’
দেশের সাম্প্রতিক অবস্থা নিয়ে অভিনেতা ইরফান সাজ্জাদ লিখেছেন, ‘দেশ যেদিকে যাবে যাক, চোরাইয়া তার নিজের তালে আছে। আসলে এ দেশের আকাশভরা পুরোটাই তারা।’
অভিনেত্রী শবনম পারভীন একটি আয়োজন থেকে আজীবন সম্মাননা পাচ্ছেন। সেই ছবি পোস্ট করেছেন। সেখানে একজন মন্তব্য করেছেন, ‘কত টাকা দিয়ে কিনে নিচ্ছ পুরস্কারটা?’ তার উত্তরে শবনম পারভীন লিখেছেন, ‘টাকা দিয়ে কি অ্যাওয়ার্ড কেনা যায় রে স্বপ্না, যদি যায় তুমি আমার একটা ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড কিনে দাও।’‘ফ্যামিলি ক্রাইসিস’ নাটকে ঝুমুর চরিত্রে অভিনয় করে প্রশংসা পেয়েছিলেন সারিকা সাবাহ। বর্তমানে কম কাজ করলেও ফেসবুকে নিয়মিত থাকেন। তিনি লিখেছেন, ‘যেখানেই যান, বন্য ফুলের মতো ভালোবাসা ছড়িয়ে দিন।’