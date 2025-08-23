চিনতে পেরেছেন? ছোট্ট মেয়েটি আজ নায়িকা

ছবির এই ছোট্ট শিশু দেশের প্রথম সারির অভিনয়শিল্পী। চলচ্চিত্রে অভিনয় করে জিতে নিয়েছেন জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারের শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর সম্মান। গতকাল ছিল এই তারকার জন্মদিন। চলুন জেনে নেওয়া যাক, কে এই তারকা
বাংলা নববর্ষের কোনো একদিন রমনা পার্কে মা–বাবার সঙ্গে গিয়েছিলেন তিনি। ছোটবেলা থেকে সেজেগুজে থাকতে ভালোবাসতেন। কথা প্রসঙ্গে জানান, তিনি ছোটবেলা থেকে হতে চেয়েছিলেন নায়িকা। বড় হয়ে তাই হয়েছেন। এখন তিনি দেশের প্রথম সারির নায়িকাদের একজন। তবে সিনেমার পাশাপাশি টেলিভিশন নাটকেও নিয়মিত কাজ করছেন তিনি
এখন ঢাকার বনানীতেও বসবাস করলেও এই তারকার ছোটবেলা কেটেছে ঢাকার মিরবাগ এলাকায়। ওখানকার একটি স্কুলে যেমন খুশি তেমন সাজ প্রতিযোগিতায় একটি ছবিতে এই তারকা। জানালেন, সেদিন যেমন খুশি তেমন সাজ প্রতিযোগিতায় তিনি মালি সেজেছিলেন। সেদিন সবাই তাঁর সাজের প্রশংসাও করেছিলেন
ছোটবেলায় মা–বাবার সঙ্গে ঘুরে বেড়াতে যেতেন এই তারকা। ঢাকার সেনাকুঞ্জে মামার বিয়ের অনুষ্ঠানে এভাবেই সেদিন গিয়েছিলেনছোটবেলায় আরেক দিনের দাওয়াতে বর্তমান সময়ের আলোচিত এই তারকাবাসায় জন্মদিনের আয়োজন ছোটবেলা থেকেই চলত। মা–বাবা ও আত্মীয়স্বজনের উপস্থিতিতে এসব জন্মদিন উদ্যাপন করা করা হতো। মিরবাগের বাসায় দুই বছর বয়সে জন্মদিন উদ্যাপনের মুহূর্তে বর্তমান সময়ের এই নায়িকামাত্র আড়াই বছর বয়সে বুলবুল ললিতকলা একাডেমিতে নাচ শেখা শুরু করেন তিনি। ঢাকার স্কলাস্টিকা স্কুল থেকে ও লেভেল এবং এ লেভেল পরীক্ষা সম্পন্ন করেনকথা প্রসঙ্গে বর্তমান সময়ের এই নায়িকা জানালেন, ছোটবেলা থেকে তিনি চেয়েছিলেন নায়িকা হতে। গত দুই ঈদেও দুটি সিনেমায় অতিথি চরিত্রে অভিনয় করে আলোচনায় ছিলেন। তাঁর অল্প সময়ের উপস্থিতি মুগ্ধ করে সবাইকেএই নায়িকাকে প্রায়ই সমুদ্রে ঘুরতে যেতে দেখা যায়। প্রথম সিনেমা ‘ন ডরাই’ ছিল সমুদ্রকেন্দ্রিক। সাগরপ্রীতি কি সেখান থেকেই তৈরি হয়েছে, এমন প্রশ্নে তিনি বলেছিলেন, ‘আগে থেকে ছিল কিন্তু “ন ডরাই” করার পর সাগরের প্রতি একটা অদ্ভুত টান কাজ করে। কাউকে এটা বোঝাতে পারব না। টানা কয়েক দিন বাসায় থাকলে মনে হয়, ইশ্, আমি যদি একটু সমুদ্রে গিয়ে পানিতে পা ভিজিয়ে বসে থাকতে পারতাম! ওটা আলাদা একটা মেডিটেশন। সাগরের সঙ্গে আলাদা একটা রিলেশনশিপ হয়ে গেছে। এটা ভাঙতে পারি না। সম্পর্কটা মরার আগপর্যন্ত থাকবে মনে হয়।’ঘুরতে ভীষণ ভালোবাসেন এই তারকা। কখনো একা, আবার কখনো বন্ধুদের সঙ্গে। ঘোরাঘুরির ক্ষেত্রে তাঁর মতামত অনেকটা এ রকম, ‘আমি কোথাও যাওয়ার সিদ্ধান্ত আমার মতো করে নিয়ে নিই। এরপর সবাইকে জানাই। কেউ যদি তখন আগ্রহী হয়, আমাকে বলবে, নইলে আমি একাই ছুটব। সবার সঙ্গে পরিকল্পনা করতে গেলে তা আর হয় না। আমি কারও জন্য বসে থাকতে চাইও না। একা ঘুরতে আমার ভালোই লাগে, সঙ্গে থাকে আমি আর আমার ট্রাইপড। আমার একটা ট্রাইপড আছে, ফোনের রিমোট আছে, যেখানে যেখানে মনে হয়, শুটিং করি। বাকি সময় পকেটে রেখে গান শুনি। নতুন নতুন খাবারের স্বাদ নিই। সময় কেটে যায়।’ নাম তাঁর সুনেরাহ বিনতে কামালএদিকে নিন্দুকেরা বলে থাকেন, তিনি নুহাশ হুমায়ূনের নায়িকা। এই প্রসঙ্গে তাঁর মত, ‘এটা শুনে শুনে এখন অভ্যস্ত। অথচ দেখেন, আমরা একমাত্র “মশারি” স্বল্পদৈর্ঘ্যে কাজ করেছি আর একটা বিজ্ঞাপনচিত্রে। এতেই অনেকে বলে, তাঁর সব কাজে নাকি আমি থাকি। আসলে মিডিয়ায় আসার আগে থেকেই ও আমার বন্ধু। একসঙ্গে ছবি পোস্ট করা হয়, একবার উৎসবে গিয়েছিলাম, এ জন্য মনে করে, আমরাই সব কাজ করছি। এখন কাকে কী বোঝাব, যে যা বলে বলুক। আমি আমার কাজ করে যাচ্ছি।’এই তারকার নাম সুনেরাহ বিনতে কামাল। সর্বশেষ ‘দাগি’ এবং উৎসব সিনেমায়ও তাঁর অভিনয় প্রশংসিত হয়েছে। তানিম রহমান অংশু পরিচালিত ‘ন ডরাই’ চলচ্চিত্রে অভিনয়ের জন্য তিনি জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারে শ্রেষ্ঠ অভিনয়শিল্পীর পুরস্কার জিতে নেন