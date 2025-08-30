ইধিকা পাল। অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকে
ইধিকা পাল। অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকে
টালিউড

‘মা নিজেই বলবে, একটা প্রেম তো করতে পারিস’

শাকিব খানের বিপরীতে ‘প্রিয়তমা’ সিনেমা দিয়ে চলচ্চিত্রে অভিষেক হয় ইধিকা পালের। পরে ঢাকা ও কলকাতা মিলিয়ে আরও দুটি সফল সিনেমার নায়িকা তিনি। মুক্তির অপেক্ষায় আছে আরও তিনটি সিনেমা। ছবিতে ছবিতে জেনে নেওয়া যাক ইধিকা সম্পর্কে কিছু তথ্য—

বিনোদন ডেস্ক
‘প্রিয়তমা’র পর চলতি বছরের রোজার ঈদে ‘বরবাদ’ সিনেমা দিয়ে আবারও শাকিব খানের জুটি হন ইধিকা, এ ছবিটিও সাফল্য পায়। অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকে
এর আগে গত বছর দেবের বিপরীতে ‘খাদান’ সিনেমায় দেখা যায় ইধিকাকে। সে সিনেমাটিও হিট হয়। অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকে
এবারের দুর্গাপূজায় দেব–ইধিকা জুটিকে আবার দেখা যাবে ‘রঘু ডাকাত’ সিনেমায়। অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকে
মুক্তির অপেক্ষায় আছে সোহমের সঙ্গে আরেকটি সিনেমা ‘বহুরূপ’, এর মধ্যেই ছবিটির গান সাড়া ফেলেছে। অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকে
আনন্দবাজার পত্রিকাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ইধিকা কথা বলেছেন প্রেম নিয়ে। তিনি জানান এখনো সিঙ্গেল। অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকে
মায়ের কড়া শাসনের কারণেই প্রেম করা হয়নি ইধিকার। অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকে
এ প্রসঙ্গে ইধিকা বলেন, ‘অনেকে অবশ্য পূজার সময় প্রেম করত। আমি সুযোগ পাইনি। কারণ, পূজাটা আসার আগেই মা সেই প্রেম ভাঙিয়ে দেয়। এরপরও চেষ্টা করেছিলাম এক–দুবার, ধরা পড়ে যাই বাড়িতে। তাই আর প্রেম করা হয়নি। কারণ, মা কড়া শাসনে রাখত সব সময়। যদিও এখন ব্যাপারটা উল্টো। কয়েক বছর পর মা নিজেই বলবে, একটা প্রেম তো করতে পারিস!’
পূজায় মুক্তি পাবে ‘রঘু ডাকাত’। ছবিটি নিয়ে রোমাঞ্চিত ইধিকা। তিনি বলেন, ‘পূজাতেই বুঝতে পারব, জনপ্রিয়তা কতটা বেড়েছে, আগামী দিনে কী কী করতে পারব, কোনটা পারব না। আসলে শিল্পীরা ঝড়, বৃষ্টি, শরীর খারাপ উপেক্ষা করে কাজ করি। কিন্তু এসব কষ্ট মনে হয় না, যখন দর্শক চিনতে পারে। রাস্তায় কেউ ছুটে আসে সেলফি তোলার জন্য। আমি তাই কখনো কাউকে ফিরিয়ে দিই না।’
শোনা যাচ্ছে, ঢাকার নতুন একটি ছবিতে আবার শাকিবের জুটি হতে পারেন ইধিকা, তবে এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা আসেনি। অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকে
Also read:শাকিবের পর দেবের সঙ্গে জুটিও হিট, ইধিকা বললেন...
এ ছাড়া ‘প্রজাপতি ২’ ও কৌশিক গাঙ্গুলীর নতুন সিনেমায় দেখা যাবে ইধিকাকে। অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকে
আরও পড়ুন