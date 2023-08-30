ছবির এই শিশুকে চিনতে পেরেছেন? তিনি এখন নায়িকা

সেই নায়িকাকে কলকাতা তো বটেই, বাংলাদেশের দর্শকেরাও এক নামে চেনেন। বলিউড তারকা আমির খানের সঙ্গেও বিজ্ঞাপনে পাওয়া গেছে তাঁকে। ‘হঠাৎ বৃষ্টি’ সিনেমায় কাজ করে পরিচিতি পেয়েছেন। আজ তাঁর জন্মদিন।
ছবির ক্যাপশনে সেই নায়িকা লিখেছেন, ‘একসময় রোগা ছিলাম, শুভ জন্মদিন।’ তিন ছবির একটিতে নাচের পোশাকে পাওয়া গেছে তাঁকে
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ছবিটি আরও পুরোনো। কপালে টিপ আর ছোট ছোট চুলের সেই মেয়েটিই আলোচিত নায়িকা হবেন, সেটা কে জানত?
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এই ছবিতে আরেক শিশুর সঙ্গে পাওয়া গেছে সেই মেয়েকেছবি দেখে এতক্ষণেও হয়তো কূলকিনারা করতে পারেননি, কে সেই নায়িকা? তিনি শ্রীলেখা মিত্র। ‘ওয়ানস আপন আ টাইম ইন কলকাতা’, ‘আশ্চর্য প্রদীপ’সহ বেশ কয়েকটি আলোচিত সিনেমায় অভিনয় করেছেন তিনিএবারের জন্মদিন জমকালো আয়োজনে উদ্যাপন করতে পারছেন না শ্রীলেখা, তাঁর জ্বর, ডেঙ্গুরও উপসর্গ রয়েছে। আপাতত বাসাতেই আছেন তিনি
ফেসবুকে উত্তমকুমারের কয়েকটি এআই ছবি শেয়ার করে শ্রীলেখা লিখেছেন, ‘জন্মদিনে আমার উনাকে উপহার হিসেবে চাই। কেউ ট্রল করলে বয়েই গেল, জন্মদিন বলে কথা।’ আইএমডিবির পাওয়া তথ্যমতে, শ্রীলেখার জন্ম ১৯৭৫ সালের ৩০ আগস্ট অভিনয়ের পাশাপাশি নির্মাতা হিসেবেও নাম লিখিয়েছেন শ্রীলেখা। তাঁর স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র ‘এবং ছাদ’ নিয়ে ঢাকায়ও এসেছিলেন তিনি। এর আগে ‘বেটার হাফ’ নামের আরেকটি স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন তিনিশ্রীলেখা মিত্রের পূর্বপুরুষের বসত ছিল বাংলাদেশের মাদারীপুরের ঘটমাঝি গ্রামে। দেশভাগের সময় ভারতে পাড়ি দিয়েছেন তাঁরা। শ্রীলেখার জন্ম ভারতে হলেও বাবার মুখে ঘটমাঝি গ্রামের গল্প শুনে বেড়ে উঠেছেন তিনিকলকাতার পাশাপাশি বাংলাদেশেও শ্রীলেখার জনপ্রিয়তা রয়েছে