জাতপাত ভুলে দুই কিশোরের বন্ধুত্ব

২০১৬ সালে মুক্তি পেয়েছিল মানস মুকুল পাল পরিচালিত ছবি ‘সহজ পাঠের গপ্পো’। আগামী বছর ১০ বছর উদ্যাপন করবে বহুল প্রশংসিত ও আলোচিত ছবিটি। ১০ বছর পূর্তি উপলক্ষে মানস মুকুল আনতে চলেছেন কুসংস্কার আর অন্ধকারে ডুবে থাকা তৎকালীন নিষ্ঠুর সমাজের মাঝে এক শিকল ভাঙার গান ‘চণ্ডীকথা’।
মানস অত্যন্ত সহজ ও সাবলীলভাবে তুলে ধরেছিলেন ‘সহজ পাঠের গপ্পো’। তাই ৯ বছর পার হলেও এই ছবির সুবাস আজও দর্শকের মনে ও মননে তাজা। জাতপাত, অস্পৃশ্যতা, কুসংস্কার, শোষণ আর বন্ধুত্বের কাহিনি নিয়ে মুকুলের নতুন ছবি ‘চণ্ডীকথা’। পঞ্চাশের দশকে মুর্শিদাবাদ জেলার এক প্রত্যন্ত গ্রামের দুই কিশোরের তথাকথিত সমাজের অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে জীবনযুদ্ধ নিয়ে এই ছবির কাহিনি বোনা হয়েছে।
দুই কিশোরের মধ্যে একজন মুচি সম্প্রদায় এবং অপরজন ডোম সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি। তাই এই দুই কিশোরকে ছোট থেকেই জাতপাত, অস্পৃশ্যতা, তথাকথিত উচ্চ শ্রেণির মানুষের চোখরাঙানি, অন্যায়, নিদারুণ অত্যাচারের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। কিন্তু এত ঝড়ঝাপটার মধ্যেও তাদের অটুট বন্ধুত্বের কথা এই ছবিতে তুলে ধরেছেন পরিচালক মানস মুকুল।
তাদের একে অপরের প্রতি নিঃস্বার্থ ভালোবাসা সমাজের বুকে এই ভেদাভেদ আর কুসংস্কারকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করায়। মানস মুকুল তাঁর এই ছবির মাধ্যমে নানান বৈষম্য আর অন্ধবিশ্বাসের মাঝেও ঐকতান আর মনুষ্যত্বকে উদ্যাপন করবেন।
‘চণ্ডীকথা’ ছবির মূল দুই চরিত্রে আছেন নুর ইসলাম ও সামিউল আলম। আগামী বছর ছবিটি মুক্তি পাবে। তবে ছবিটি মুক্তির সঠিক দিনক্ষণ এখনো জানা যায়নি।