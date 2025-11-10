চলছে কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসব, এবারও নেই বাংলাদেশের সিনেমা

৩১তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব শুরু হয়েছে ৬ নভেম্বর। চলবে ১৩ নভেম্বর পর্যন্ত। প্রতিবছর উৎসবে বলিউডের নামীদামি তারকারা অংশ নিলেও এবার নেই কোনো বড় তারকা। এদিকে এবারও উৎসবে নেই বাংলাদেশের কোনো সিনেমা; বিষয়টি নিয়ে অনেকেই অখুশি।
কলকাতা উৎসবের এবারের উদ্বোধনী ছবি ছিল উত্তমকুমার ও সুচিত্রা সেন অভিনীত ‘সপ্তপদী সিনেমাটি’। ১৯৬১ সালে মুক্তি পাওয়া ছবিটি পরিচালনা করেছেন অজয় কর।
এবারের উৎসবের উদ্বোধন করেছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও বলিউড অভিনেতা শত্রুঘ্ন সিনহা। তাঁকে বঙ্গবিভূষণ সম্মানে ভূষিত করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। উৎসবে উদ্বোধনী নৃত্য পরিবেশন করেন ভারতীয় ক্রিকেট দলের সাবেক অধিনায়ক সৌরভ গাঙ্গুলীর স্ত্রী ডোনা গাঙ্গুলীর নাচের দল।
এবারের উৎসবে ৩৯টি দেশের ২১৫টি ছবি দেখানো হচ্ছে। এর মধ্যে রয়েছে ১৮৫টি পূর্ণদৈর্ঘ্যের ছবি; রয়েছে ৩০টি স্বল্পদৈর্ঘ্য ছবি। রয়েছে ৩০টি বিদেশি ভাষার ছবিও। জায়গা পেয়েছে ভারতে কোঙ্কানি, বোড়ো, তুলু, সাঁওতালি ভাষার ছবিও।
উৎসবে জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে বিশেষ সম্মান জানানো হচ্ছে ঋত্বিক ঘটক, গুরু দত্ত, সন্তোষ দত্ত, রাজ খোসলা, সলিল চৌধুরী ও রিচার্ড বার্টনকে। অন্যদিকে ‘শোলে’ সিনেমার ৫০ বছর উপলক্ষে ‘সত্যজিৎ রায় মেমোরিয়াল লেকচার’-এ অংশ নেবেন নির্মাতা রমেশ সিপ্পি।
ঋত্বিক ঘটকের জন্মশতবর্ষ উদ্যাপন উপলক্ষে দেখানো হচ্ছে তাঁর পরিচালিত ‘অযান্ত্রিক’, ‘মেঘে ঢাকা তারা’, ‘বাড়ি থেকে পালিয়ে’, ‘তিতাস একটি নদীর নাম’, ‘কোমল গান্ধার’ সিনেমাগুলো।
তবে বাংলাদেশের ছবি না আসায় অনেক সিনেমাপ্রেমী হতাশ। ২০২২ সালে মুহাম্মদ কাইয়ুমের ‘কুড়াপক্ষীর শূন্যে উড়া’ ছবিটি আন্তর্জাতিক বিভাগে সেরা ছবি হিসেবে পুরস্কার জিতেছিল।
কিন্তু বাংলাদেশের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর বাংলাদেশের ছবি আর আসেনি এই উৎসবে। তবে উৎসব কমিটির সূত্র থেকে জানা গেছে, বাংলাদেশ থেকে একটি সিনেমা জমা দেওয়া হয়েছিল। সেটি ছিল তানভীর চৌধুরীর ‘কাফ্ফারাহ’। কিন্তু সেই সিনেমাটি উৎসবের কাঙ্ক্ষিত মানদণ্ড রাখতে পারেনি। ফলে উৎসবে জায়গা পায়নি ছবিটি। তবে উৎসবে প্রদর্শিত হয়েছে বাংলাদেশে নির্মিত ঋত্বিক ঘটকের সিনেমা ‘তিতাস একটি নদীর নাম’। প্রদর্শনের দিনে ছবির প্রযোজক হাবিবুর রহমান খান উপস্থিত ছিলেন উৎসবে।