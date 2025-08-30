‘ধ্রুব’ সিনেমাটি যুগ্মভাবে পরিচালনা করেছেন কাজী নজরুল ইসলাম, ছবিতে অভিনয়ও করেছেন তিনি
নজরুলের সিনেমাটির নেগেটিভ নষ্ট হয়ে গেছে, জানাল কলকাতার স্টুডিও

কলকাতার ঐতিহ্যবাহী এনটি–ওয়ান স্টুডিওতে থাকা কাজী নজরুল ইসলামের ‘ধ্রুব’ সিনেমার নেগেটিভ পুরোপুরি নষ্ট হয়ে গেছে। স্টুডিওটির পরিচালক সৌগত নন্দী গত শুক্রবার সন্ধ্যায় প্রথম আলোকে জানান, সিনেমাটি আর উদ্ধার করা সম্ভব নয়।

৯১ বছর আগে ‘ধ্রুব’ নির্মাণ করেন কাজী নজরুল ইসলাম। এটিই তাঁর নির্মিত একমাত্র চলচ্চিত্র। যুগ্মভাবে পরিচালনার পাশাপাশি সবাক চলচ্চিত্রটিতে অভিনয়ও করেছিলেন তিনি। ১৯৩৪ সালের ১ জানুয়ারি কলকাতার ক্রাউন থিয়েটারে মুক্তি পায় ‘ধ্রুব’। নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষের ‘ভক্ত ধ্রুব’ অবলম্বনে ছবিটি পরিচালনা করেছেন কাজী নজরুল ইসলাম ও সত্যেন্দ্রনাথ দে।

সিনেমার নেগেটিভ এনটি-ওয়ান স্টুডিওতে কীভাবে এল—জানতে চাইলে সৌগত নন্দী জানান, স্টুডিওটি ১৯৩১ সালে প্রতিষ্ঠিত। বহু বছর ধরেই স্টুডিওর ল্যাবরেটরিতে নেগেটিভগুলো ছিল। পুরোনো নেগেটিভ সংরক্ষণ করা দুরূহ, সুনির্দিষ্ট তাপমাত্রায় রাখতে হতো। তাপমাত্রা একটু বাড়লেই আগুন ধরে যেত। স্টুডিওতে বেশ কয়েকবার অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাও ঘটেছে।

‘ধ্রুব’ সিনেমায় নারদ চরিত্রে অভিনয় করেছেন কাজী নজরুল ইসলাম

সৌগত নন্দী বলেন, ‘অনেক পুরোনো সিনেমাটির (ধ্রুব) নেগেটিভের অবস্থা খুবই খারাপ ছিল। ফলে সেগুলো বাঁচিয়ে রাখা যায়নি। নষ্ট হয়ে গেছে, রিস্টোর (উদ্ধার) করা যাবে না। তবে ১৯৫০ সালের পরের ছবিগুলো উদ্ধার করা গেছে।’

সত্যজিৎ রায়, ঋত্বিক ঘটক, তপন সিংহ, উত্তম কুমার, সুচিত্রা সেনের অনেক সিনেমা সংগ্রহ ও উদ্ধার করেছে এনটি-ওয়ান স্টুডিও।

এনটি-ওয়ান স্টুডিও

সৌগত নন্দীর ধারণা, ‘ধ্রুব’ ন্যাশনাল ফিল্ম আর্কাইভ অব ইন্ডিয়ার সংগ্রহে থাকতে পারে। চলচ্চিত্রটি একসময় প্রতিষ্ঠানটির সংরক্ষণের তালিকায় ছিল। তবে এখন আর ওয়েবসাইটে সংরক্ষণের তথ্য নেই।

নজরুলের নাতনি ও সংগীতশিল্পী খিলখিল কাজী জানান, সিনেমাটি তাঁদের সংগ্রহে নেই। ঢাকার কবি নজরুল ইনস্টিটিউট জানিয়েছে, ‘ধ্রুব’সহ কাজী নজরুলের কোনো ছবিই প্রতিষ্ঠানটির সংগ্রহে নেই। বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভে ছবিটির একটি রিল (১০ মিনিট) রয়েছে। অনলাইনে সাদা–কালো সিনেমাটির দু–একটি ‘ক্লিপ’ পাওয়া যায়; তবে পুরোটা পাওয়া যায়নি।

