শ্রাবন্তী জানালেন, সুখে থাকার গোপন রহস্য

সুখে থাকার গোপন রহস্য জানালেন পশ্চিমবঙ্গের অভিনেত্রী শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়। কী সেই রহস্য?
বিনোদন ডেস্ক
আজ সোমবার দুপুরে বোল্ড লুকে তোলা চারটি ছবি ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করেছেন শ্রাবন্তী। ছবিগুলো রীতিমতো ছড়িয়ে পড়েছে
ক্যাপশনে সুখে থাকার রহস্যটি লিখেছেন শ্রাবন্তী, তাঁর ভাষ্য, ‘নিজেকে ভালোবাসাই সুখে থাকার প্রথম গোপন রহস্য’
শ্রাবন্তীর সঙ্গে অনেকেই সহমত জানিয়েছেন, সঙ্গে ছবিরও প্রশংসা করতে ভোলেননি অনেকে। কেউ কেউ লিখেছেন, ‘কী সুন্দর লাগছে’আসছে দুর্গাপুজায় মুক্তি পাবে শ্রাবন্তী অভিনীত চলচ্চিত্র ‘দেবী চৌধুরানী’, সিনেমায় নামভূমিকায় অভিনয় করেছেন শ্রাবন্তী
কিছুদিন আগে ‘আড়ি’ ছবিতে আইটেম গানে নেচে সাড়া ফেলেছেন শ্রাবন্তী। ইতিমধ্যেই শ্রাবন্তীর ‘ডাকাত পড়েছে’ আলোচিত হয়েছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে‘আমার বস’ ছবিতে শ্রাবন্তী ধরা দিলেন সাহসী দৃশ্যে। অভিনেতা শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে ছবিতে শ্রাবন্তীর অন্তরঙ্গ মুহূর্ত নিয়েও আলোচনা হচ্ছে
১৯৯৭ সালে ‘মায়ার বাঁধন’ সিনেমা দিয়ে অভিনয় ক্যারিয়ার শুরু করেন শ্রাবন্তী অভিনয়জীবনের ২৫ বছরের বেশি সময় কাটিয়েছেন শ্রাবন্তী চ্যাটার্জিএকের পর এক হিট সিনেমায় অভিনয় করে যেমন পরিচিতি পেয়েছেন, তেমনি ব্যক্তিগত সম্পর্ক কেন্দ্র করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বিদ্রূপও করা হয়েছে তাঁকেদেশ–বিদেশ ঘুরে বেড়াতে ভালোবাসেন শ্রাবন্তী। ইনস্টগ্রামে প্রায়ই নতুন নতুন ছবি পোস্ট করেন