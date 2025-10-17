প্রাপ্তবয়স্কদের এই নতুন বাংলা সিনেমায় আসলে কী আছে

চলচ্চিত্র পরিচালকেরা বরাবরই বলে থাকেন, ‘সপরিবার ছবিটি দেখতে আসুন।’ তবে ‘দ্য একাডেমি অব ফাইন আর্টস’ নির্মাতা জয়ব্রত দাশ বলছেন, ‘ছবিটি সপরিবার দেখবেন না’; সিনেমার পোস্টারেও বিধিসম্মত সতর্কীকরণটি জুড়ে দিয়েছেন তিনি।
৫টি কিংবা ১০টি নয়, ৫৪টি দৃশ্য বদলের পর সিনেমাটিকে ‘অ্যাডাল্ট’ সনদ দিয়েছে সার্টিফেকেশন বোর্ড। সাম্প্রতিককালে এতগুলো দৃশ্য বদলের পরও ‘অ্যাডাল্ট’ সনদ পাওয়ার ঘটনা কলকাতার সিনেমায় দেখা যায়নি।
তবে পরিচালক জয়ব্রত দাশ বলছেন, ৫৪টা পরিবর্তনে ছবির কোনো সমস্যাই হবে না। তিনি আরও অনেক বেশি কাটস (কর্তন) আর চেঞ্জের (পরিবর্তন) জন্য প্রস্তুত ছিলেন। সেন্সর বোর্ড যেসব পরামর্শ দিয়েছে, সবই মেনে নিয়েছেন।
ভারতে আন্তর্জাতিক শিশু দিবসে (১৪ নভেম্বর) ‘দ্য একাডেমি অব ফাইন আর্টস’ মুক্তির ঘোষণা দিয়েছেন প্রযোজকেরা। শিশু দিবসে ‘অ্যাডাল্ট’ সিনেমা মুক্তির প্রশ্নে ছবির সহপ্রযোজক সৌম্য সরকার ও সংকেত মিশ্র বলেন, ‘প্রতিবছরই শিশু দিবসে বাচ্চাদের জন্য ছবি মুক্তি পায়, এ বছর না হয় বড় হয়ে যাওয়া বাচ্চাদের জন্য একটি ছবি মুক্তি পাক।’
ফিল্ম ইনস্টিটিউটের কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে, নিজেদের পুঁজি দিয়ে চার বছর ধরে এই ছবি তৈরি করেছেন জয়ব্রত। বহুবার বন্ধ হয়ে গেছে ছবির কাজ। আবার ফান্ড জোগাড় করে তা শুরু হয়।
এতে রুদ্রনীল ঘোষ, সৌরভ দাস, পায়েল সরকার, ঋষভ বসু, অনুরাধা মুখোপাধ্যায়, সুদীপ মুখোপাধ্যায়, অমিত সাহা, অনিন্দ্য পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়, অঞ্জন রায় চৌধুরী, রানা বসু ঠাকুরসহ অনেকে অভিনয় করেছেন।
কী আছে সিনেমায়
এক বিরল ও অমূল্য অ্যান্টিক মদের বোতল ঘিরে ‘দ্য একাডেমি অব ফাইন আর্টস’ সিনেমার গল্প এগিয়েছে। কয়েকজন অপরাধী সেই বোতলটা চুরির পরিকল্পনা করেন, এর পরই শুরু হয় প্রতারণা, পরকীয়া, চুরি-ডাকাতি ও বিশ্বাসঘাতকতার টানটান দৌড়।
নির্মাতার দাবি, প্রতিশোধ ও প্রলোভনের খেলার পরতে পরতে উত্তেজনায় ভরা চিত্রনাট্য দর্শককে নিশ্বাস নিতে দেবে না। টলিপাড়ায় গুঞ্জন, বাংলা ছবিতে এ রকম ‘বোল্ড’ ও ‘বিস্ফোরক’ যৌন দৃশ্য আগে খুব একটা দেখা যায়নি। ফলে দর্শকও অপেক্ষায় অন্য ধারার পরীক্ষামূলক সিনেমা দেখতে।
জয়ব্রত দাশের কথায়, এটি একটি পাল্প অ্যাকশন থ্রিলার, পরিচালক কুইন্টিন ট্যারান্টিনোর প্রতি ভালোবাসা থেকেই প্রেরণা। তবে থ্রিলারের সঙ্গে এখানে রয়েছে কমেডির এক ঠিকঠাক মিশেল-বাংলা দর্শকের জন্য একদমই নতুন অভিজ্ঞতা।
তথ্যসূত্র: হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা, আজকাল ডট ইন