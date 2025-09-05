মিমি চক্রবর্তী। অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকে
টালিউড

মিমির নতুন ১০ ছবি

পশ্চিমবঙ্গের অভিনেত্রী মিমি চক্রবর্তী ঘুরে বেড়াতে ভালোবাসেন। একটু ফুরসত মিললেই ছুট দেন দেশ-বিদেশে। এবার কোথায় ঘুরতে গেলেন অভিনেত্রী? ছবিতে ছবিতে জেনে নেওয়া যাক মিমি সম্পর্কে কিছু তথ্য-

বিনোদন ডেস্ক
কয়েক দিন ধরেই নিজের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ঘুরে বেড়ানোর ছবি পোস্ট করছেন মিমি চক্রবর্তী। অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকে
কোথায় ঘুরছেন তা অবশ্য ভক্তদের সঙ্গে শেয়ার করেননি তিনি। তবে ছবিতে স্পষ্ট, মিমি রয়েছেন ইউরোপ সফরে। অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকে
সবশেষ পোস্ট করা কয়েকটি ছবিতে মিমিকে দেখা গেছে ইতালিতে। অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকে
এসব ছবিতে তাঁকে দেখা গেছে খোশমেজাজে ঘুরে বেড়াতে। অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকে
কখনো তিনি ঘুরে বেড়াচ্ছেন নদীর তীরে, কখনো গির্জায়, কখনো আবার চেখে দেখেছেন স্থানীয় খাবার। অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকে
ইতালিতে গিয়ে পিৎজা খেতেও ভুল করেননি মিমি। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সেই ছবিও শেয়ার করেছেন ভক্তদের সঙ্গে। অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকে
চলতি মাসেই মিমি অভিনীত নতুন সিনেমা মুক্তি পাবে। অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকে
শিবপ্রসাদ ও নন্দিতার ‘রক্তবীজ ২’ সিনেমায় দেখা যাবে তাঁকে। এর মধ্যেই সিনেমাটির টিজারে মিমির আবেদনময়ী উপস্থিতি সাড়া ফেলেছে। অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকে
মিমি ছাড়াও ছবিতে আছেন আবির চ্যাটার্জি, অঙ্কুশ হাজরা। এ ছাড়া আইটেম গানে দেখা গেছে নুসরাত জাহানকে। অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকে
বাংলাদেশের দর্শকদের কাছে মিমি ব্যাপক পরিচিতি পেয়েছে গত বছর মুক্তি পাওয়া ‘তুফান’ সিনেমা দিয়ে। রায়হান রাফীর সিনেমাটিতে মিমি অভিনয় করেছেন শাকিব খানের বিপরীতে। অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকে
