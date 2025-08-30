ছোট্ট মেয়েটি এখন জনপ্রিয় নায়িকা, আজ ৫০ পেরিয়েছেন

সেই নায়িকাকে কলকাতা তো বটেই, বাংলাদেশের দর্শকেরাও এক নামে চেনেন। বলিউড তারকা আমির খানের সঙ্গেও বিজ্ঞাপনে পাওয়া গেছে তাঁকে। ‘হঠাৎ বৃষ্টি’ সিনেমায় কাজ করে পরিচিতি পেয়েছেন। আজ তাঁর জন্মদিন।
ফেসবুকে এ ছবির ক্যাপশনে সেই নায়িকা লিখেছেন, ‘একসময় রোগা ছিলাম, শুভ জন্মদিন।’
ছবিটি আরও পুরোনো। কপালে টিপ আর ছোট ছোট চুলের সেই মেয়েটিই আলোচিত নায়িকা হবেন, সেটা কে জানত? এই ছবিতে আরেক শিশুর সঙ্গে পাওয়া গেছে সেই মেয়েকে
ছবি দেখে এতক্ষণেও হয়তো কূলকিনারা করতে পারেননি, কে সেই নায়িকা? তিনি শ্রীলেখা মিত্র। ‘ওয়ানস আপন আ টাইম ইন কলকাতা’, ‘আশ্চর্য প্রদীপ’সহ বেশ কয়েকটি আলোচিত সিনেমায় অভিনয় করেছেন তিনিপশ্চিমবঙ্গের এই অভিনেত্রী যেকোনো বিষয়ে নিজের মত জানাতে পরোয়া করেন নাআজ শনিবার রাতে ফেসবুকে লাইভে ভক্তদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করেছেনআইএমডিবির পাওয়া তথ্যমতে, শ্রীলেখার জন্ম ১৯৭৫ সালের ৩০ আগস্ট। সেই হিসাবে ৫০ বছর পূর্ণ করে ৫১ বছরে পা দিলেন তিনি
অভিনয়ের পাশাপাশি নির্মাতা হিসেবেও নাম লিখিয়েছেন শ্রীলেখা। তাঁর স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র ‘এবং ছাদ’ নিয়ে ঢাকায়ও এসেছিলেন তিনি। এর আগে ‘বেটার হাফ’ নামের আরেকটি স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন তিনি। ছবি: ফেসবুকশ্রীলেখা মিত্রের পূর্বপুরুষের বসত ছিল বাংলাদেশের মাদারীপুরের ঘটমাঝি গ্রামে। দেশভাগের সময় ভারতে পাড়ি দিয়েছেন তাঁরা। শ্রীলেখার জন্ম ভারতে হলেও বাবার মুখে ঘটমাঝি গ্রামের গল্প শুনে বেড়ে উঠেছেন তিনিকলকাতার পাশাপাশি বাংলাদেশেও শ্রীলেখার জনপ্রিয়তা রয়েছেনিজের মতো করে বাঁচতেই পছন্দ করেন শ্রীলেখাইনস্টাগ্রাম ও ফেসবুকে এ ছবি শেয়ার করে তিনি লিখেছেন, ‘ভাঙব তবু মচকাব না’স্বামী শিলাদিত্য সান্যালের সঙ্গে বিচ্ছেদের বহুদিন পার হলেও সাবেক শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে যোগাযোগ আছে শ্রীলেখারসাক্ষাৎকারে শ্রীলেখা বলেন, তাঁর ওজন বাড়ার নেপথ্যে আছে অবসাদ। অভিনেত্রীর কথায়, ‘দীর্ঘ সময় কাজ না থাকলে নিজেকে ধরে রাখার তাগিদটা নষ্ট হয়ে যায়। দিনের পর দিন যখন ক্যামেরার সামনে দাঁড়াইনি, ঘর থেকে বেরোয়নি আমি, তখন রাতে ঘুম আসত না। তখন অনলাইনে খাবার আনাতাম, মিষ্টি খেতাম। এভাবেই একদিন দেখলাম, জিনিসটা আর ফিট করছে না। আগে শরীরচর্চা, ডায়েট মানতাম। এখন আর সেই তাগিদ পাই না।’২০০৩ সালে তোলা ছবিতে মধুবালা বায়োপিকের স্ক্রিনটেস্টে শ্রীলেখা মিত্র