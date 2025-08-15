পর্দায় শেখ হাসিনা হলেন সীমা, টিজারে উঠে এল ভারত-বাংলাদেশের টানাপোড়েন

‘যতবার ভারত ও বাংলাদেশ কাছাকাছি এসেছে, ততবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে উগ্র সন্ত্রাস।’ এভাবেই শুরু হয় টিজার। ১ মিনিট ৪৮ সেকেন্ডের টিজারে উঠে এসেছে ভারত-বাংলাদেশ কূটনৈতিক সম্পর্কের নানা দিক। ধারণা করা হচ্ছে, ভারতের প্রয়াত রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জির বাংলাদেশ সফরকে ঘিরে তৈরি হয়েছে ‘রক্তবীজ ২’ সিনেমাটি। গতকাল রাতে মুক্তির পর থেকেই আলোচনায় নন্দিতা রায় ও শিবপ্রসাদ মুখার্জির সিনেমাটির টিজার।
ভারতীয় গণমাধ্যম হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা জানিয়েছে, এই ছবিতে মূলত বাংলাদেশ এবং ভারতের মধ্যে চলা দ্বন্দ্বের কথা তুলে ধরা হয়েছে। সীমা বিশ্বাসকে শেখ হাসিনার চরিত্রে অভিনয় করতে দেখা যাবে, ভিক্টর ব্যানার্জিকে দেখা যাবে সাবেক রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জির চরিত্রে।
অনেকেই মনে করছেন, প্রণব মুখার্জির জীবনের ছায়া রয়েছে ছবিতে। শ্বশুরবাড়ি দেখতে বাংলাদেশের নড়াইলের ভদ্রবিলা গ্রামে গিয়েছিলেন প্রণব। তাঁর স্ত্রী শুভ্রা মুখোপাধ্যায় ছিলেন সেখানকার মেয়ে। শোনা যায়, হেলিকপ্টারে করে নড়াইল সরকারি বালক বিদ্যালয়ের মাঠে পৌঁছান তিনি। এরপর গাড়িতে করে ভদ্রবিলা গ্রামে শ্বশুরবাড়ি যান। তাঁর আগমন উপলক্ষে শুধু শ্বশুরবাড়ি নয়, পুরো নড়াইলে নেওয়া হয়েছিল ব্যাপক প্রস্তুতি। জামাই বরণ করার জন্য বাড়ির আঙিনায় একটি বড় প্যান্ডেল করা হয়েছিল। আপ্যায়নের জন্য ছিল হরেকরকম পিঠা, ইলিশ মাছসহ নানা ফলমূল এবং অন্যান্য খাবারের আয়োজন। টিজারেও দেখা গেছে সেসব। তাই অনুরাগীদের প্রশ্ন, সেই ঘটনাবলিই কি ধরা দেবে এই ছবিতে?
২০২৩ সালে সত্য ঘটনার ছায়ায় নির্মিত হয় ‘রক্তবীজ’। মুখ্য চরিত্রে ভিক্টরের সঙ্গে দেখা যায় আবীর চট্টোপাধ্যায় ও মিমি চক্রবর্তীকে। এবারের কিস্তিতেও তাঁরা আছেন। নতুন সংযোজন অঙ্কুশ হাজরা ও কৌশানী মুখোপাধ্যায়। ট্রেলারে অঙ্কুশকে দেখা যায় শীতল খলনায়কের বেশে। যাঁর একটাই মূল মন্ত্র, ‘মানুষের থেকে মকসদ বড়’! ধারণা করা হচ্ছে, বাংলাদেশি কোনো চরিত্রে দেখা যাবে অঙ্কুশকে। ছবির একটি আইটেম গানে নেচেছেন নুসরাত জাহান।
এদিকে টিজার মুক্তির পর থেকই আলাদা প্রশংসা পাচ্ছেন অঙ্কুশ। ‘রক্তবীজ ২’ ছবির টিজার অঙ্কুশকে দেখে অন্যদের পাশাপাশি মুগ্ধ হয়েছেন দেব। বন্ধুর উদ্দেশে সোশ্যাল মিডিয়ায় করেছেন একটি পোস্ট। অঙ্কুশকে শুভেচ্ছা বার্তা জানিয়ে দেব লিখেছেন, ‘টিজারটা দেখে খুব ভালো লাগল ভাই, আমার অনেক অনেক শুভেচ্ছা গোটা টিমের জন্য।’
ছবিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় রয়েছেন ‘ব্যান্ডিট কুইন’ ছবিখ্যাত সীমা বিশ্বাস। টিজার দেখেই বোঝা গেছে, জুলাই অভ্যুত্থানে পালিয়ে যাওয়া তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার চরিত্রে অভিনয় করেছেন তিনি।
দুর্গাপূজা উপলক্ষে ‘রক্তবীজ ২’ মুক্তি পাবে আগামী ২৬ সেপ্টেম্বর।