সন্তান সহজের সঙ্গে প্রিয়াঙ্কা ও রাহুল। ফেসবুক থেকে
টালিউড

ছেলের জন্য জোড়া লেগেছিল ভাঙা সংসার, অথচ রাহুলই চলে গেলেন

বিনোদন ডেস্ক

টালিউড অভিনেতা রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায় মারা গেছেন। গত রোববার ভারতের পশ্চিমবঙ্গের দিঘার তালসারিতে শুটিং করতে গিয়ে পানিতে ডুবে মারা যান ৪৩ বছর বয়সী এই অভিনেতা। ‘চিরদিনই তুমি যে আমার’ সিনেমার মাধ্যমে তিনি চলচ্চিত্রজগতে পরিচিতি পান। ব্যক্তিজীবনে রাহুল ২০১০ সালে ‘চিরদিনই তুমি যে আমার’–এর সহ–অভিনেত্রী প্রিয়াঙ্কা সরকারকে বিয়ে করেন। ২০১৭ সাল থেকে দম্পতি আলাদা থাকেন এবং পরবর্তী সময়ে বিচ্ছেদ হয়। তবে ছেলে সহজকে ঘিরে ২০২৩ সালে তাঁদের সম্পর্কের বরফ গলে যায়। সে বছরের সেপ্টেম্বরে নিজের ফেসবুকে রাহুল লিখেছিলেন, ‘শহরজুড়ে বৃষ্টি। তার মধ্যেই নাকি ধারায় ধারায় কাটাকুটি হয়ে মিটে গেল সব। নতুন সুযোগ, আবার একসঙ্গে।’

‘চিরদিনই তুমি যে আমার’ সিনেমার দৃশ্য। আইএমডিবি
আইনি জটিলতা মিটিয়ে রাহুল-প্রিয়াঙ্কা আবার এক হন এবং ধীরে ধীরে সংসার শুরু করেন। সে সময় আনন্দবাজার অনলাইনকে রাহুল বলেন, ‘আমরা একসঙ্গে সংসার করছি। খুব শিগগির প্রিয়াঙ্কার বিল্ডিংয়ে একটা ফ্ল্যাট কিনছি। দুই পক্ষের আইনি জটিলতা মিটে গেছে। আমরা অনেক দিন একসঙ্গে আছি, তবে আপাতত আমি বেশির ভাগটা আমার মায়ের সঙ্গে থাকি। সপ্তাহান্তে সবাই একসঙ্গে সময় কাটাই।’ তিনি আরও যোগ করেন, ‘স্বামী-স্ত্রী ছিলাম, আমরা সেটাই আছি।’

এদিকে গতকাল রাতে রাহুলের মৃত্যুর পর প্রথমবার মুখ খুললেন অভিনেত্রী তথা তাঁর স্ত্রী প্রিয়াঙ্কা সরকার। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তিনি লিখেছেন, ‘পরিবারের সদস্য ও বন্ধুরা মিলে এই ক্ষতি সামলে ওঠার চেষ্টা করছি।’ পাশাপাশি বন্ধু ও সংবাদমাধ্যমের সহকর্মীদের কাছে এই কঠিন মুহূর্তে গোপনীয়তা বজায় রাখার আরজি জানিয়েছেন তিনি।

ফেসবুকে একটি পোস্ট করে প্রিয়াঙ্কা লিখেছেন, ‘এটি আমাদের জন্য গভীর শোক ও দুঃখের সময়। এই কঠিন মুহূর্তে আমরা আন্তরিকভাবে কিছুটা ব্যক্তিগত পরিসর ও গোপনীয়তা কামনা করছি। একজন সন্তান, একজন মা, একটি গোটা পরিবার এবং প্রিয়জনেরা একসঙ্গে এই ক্ষতি সামলে ওঠার চেষ্টা করছে। আমরা আমাদের বন্ধু ও গণমাধ্যমের সহকর্মীদের কাছে বিনীত অনুরোধ করছি, এই কঠিন মুহূর্তে আমাদের ব্যক্তিগত পরিসরকে সম্মান করুন। এই মুহূর্তে আমাদের শান্তিতে শোক পালনের সুযোগ দিন। এই সময়ে আপনাদের সহমর্মিতা ও সমর্থন আমাদের কাছে অত্যন্ত মূল্যবান।’

সংবাদ প্রতিদিন অবলম্বনে

