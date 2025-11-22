নতুন ৪ ছবিতে মিমি, ভক্তরা বলছেন...

পশ্চিমবঙ্গের অভিনেত্রী মিমি চক্রবর্তী বাংলাদেশেও জনপ্রিয়, গত বছর শাকিব খানের বিপরীতে ‘তুফান’ সিনেমায় অভিনয়ের পর থেকেই তাঁকে নিয়ে আলাদা আগ্রহ তৈরি হয়েছে এ দেশের দর্শকের। ছবিতে ছবিতে জেনে নেওয়া যাক অভিনেত্রী সম্পর্কে কিছু তথ্য—
আজ বিকেলে নতুন চারটি ছবি পোস্ট করেছেন মিমি, ছবিগুলোতে তাঁকে দেখা যাচ্ছে ফিউশন স্টাইল লেহেঙ্গায়। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে
মাত্র এক ঘণ্টায় ছবিগুলোতে প্রতিক্রিয়া এসেছে প্রায় ছয় হাজার। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে
তাঁর নতুন ছবিগুলোর প্রশংসা করেছেন ভক্তরা। কেউ লিখেছেন, ‘অসাধারণ।’ আবার কেউ লিখেছেন, ‘দারুণ লাগছে, আপু।’ অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে মিমিকে সর্বশেষ দেখা গেছে এবার পূজায় পশ্চিমবঙ্গে মুক্তি পাওয়া সিনেমা ‘রক্তবীজ ২’-এ। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে