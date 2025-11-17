শুটিং সেটে নায়ক–নায়িকার মুখ দেখাদেখি বন্ধ...

রোমান্টিক ধারাবাহিক ‘চিরদিনই তুমি যে আমার’–এ জুটি বেঁধে পরিচিতি পেয়েছেন কলকাতার দুই অভিনয়শিল্পী জিতু কমল ও দিতিপ্রিয়া রায়। তবে দুজনের মধ্যে দ্বন্দ্ব নিয়ে কলকাতায় বেশ চর্চা চলছে, ধারাবাহিকটির ভবিষ্যৎ নিয়েও প্রশ্ন তৈরি হয়েছে।
জিতুর সঙ্গে রোমান্টিক দৃশ্য করবেন না, এমন দাবি তোলেন দিতিপ্রিয়া। এর পর থেকেই বিষয়টি নিয়ে আলোচনার ঝড় তুলেছে।
শোনা যাচ্ছে, এই ঘটনার জেরে শুটিং আটকে না থাকলেও দুজনের মুখ দেখাদেখি বন্ধ হয়েছে। ডামি দিয়ে নাকি চলছে ধারাবাহিকের শুটিং। আর এভাবে চলতে থাকলে টিআরপি তালিকায় ভালো রেটিং নিয়ে থাকা ধারাবাহিক প্রশ্নের মুখে পড়বে বলে আশঙ্কা প্রযোজনা সংস্থার।
এর মধ্যে আজ সন্ধ্যায় জিতু কমল, দিতিপ্রিয়া রায় ও ধারাবাহিকের টিম নিয়ে বৈঠক হওয়ার কথা রয়েছে।
এর মধ্যে এ ঘটনার পর জিতু সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্টও করেন। জিতুর সেই পোস্টের পর থেকেই সোশ্যাল মিডিয়ায় উত্তেজনা ছড়িয়েছে। কেউ কেউ দাবি তুলছেন, জিতুর বিপরীতে দিতিপ্রিয়াকে সরিয়ে নেওয়া হোক।
সূত্র: আজকাল