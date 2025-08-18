খোশমেজাজে মিমি, রইল আটটি ছবি

পশ্চিমবঙ্গের অভিনেত্রী মিমি চক্রবর্তী ঘুরতে ভালোবাসেন। প্রায়ই তাঁকে দেখা যায় পাহাড় থেকে সমুদ্রে ছুটি কাটাতে। এবারও নতুন গন্তব্যে ঘুরতে বেরিয়েছেন। গতকাল রোববার রাতে পোস্ট করেছেন কিছু ছবি। এসব ছবি দেখতে দেখতে জেনে নেওয়া যাক মিমি সম্পর্কে কিছু তথ্য।
গতকাল রাতে নতুন ছবি দিয়ে মিমি লিখেছেন, ‘হ্যাপি সানডে’। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে এসব ছবিতে মিমিকে দেখা গেছে খোশমেজাজে। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে
ছবিতে মিমিকে দেখা গেছে সমুদ্রে ঘুরে বেড়াতে, রেস্তোরাঁয় কফি আর চাওমিন খেতে। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকেমিমির দেওয়া নতুন ছবিগুলো বেশ পছন্দ করেছেন ভক্তরা। এ পর্যন্ত প্রায় ৯ হাজার প্রতিক্রিয়া এসেছে। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে
অনেক ভক্ত মিমির ছবিগুলোয় নানা ধরনের মন্তব্য করেছেন। বেশির ভাগই তাঁকে শুভকামনা জানিয়েছেন। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকেমিমি বাংলাদেশের দর্শকের কাছেও জনপ্রিয়। গত বছর রায়হান রাফীর ‘তুফান’ সিনেমায় শাকিব খানের বিপরীতে দেখা গেছে তাঁকে। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকেসামনে তাঁকে দেখা যাবে শিবপ্রসাদ–নন্দিতা জুটির ‘রক্তবীজ ২’ সিনেমায়। এ ছবিতে তাঁর বিকিনি পরা লুক নিয়ে বিস্তর আলোচনা চলছে অন্তর্জালে। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে