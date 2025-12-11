‘হঠাৎ বৃষ্টি’ থেকে ‘সাথী’—হিট ছবির সেই নায়িকা কোথায়

এর মধ্যে দক্ষিণ ভারতীয় সিনেমায় ঝুঁকে পড়েন প্রিয়াঙ্কা। তামিল, কন্নড় সিনেমায় খ্যাতি পেতে থাকেন। ফলে বাংলা সিনেমা কমিয়ে দেন ২০১১ সালে নন্দিতা রায়-শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় পরিচালিত ‘হ্যালো মেমসাহেব’–এর পর আর কোনো বাংলা সিনেমায় দেখা যায়নি তাঁকে। এরপর টালিউড থেকে হারিয়ে যান
বাংলা সিনেমার দর্শকেরা ভেবেছিলেন, তিনি হয়তো অভিনয় ছেড়ে দিয়েছেন। কিন্তু তা নয়, তিনি দাপটের সঙ্গে কাজ করছিলেন তামিল ও কন্নড় ছবিতে‘এইচ টু ও’, ‘আইস’, ‘রাজা’, ‘শ্রীমতী’, ‘দেবকী’র মতো আলোচিত তামিল ও কন্নড় সিনেমায় অভিনয় করেছেন প্রিয়াঙ্কাগত ২২ আগস্ট মুক্তি পেয়েছে প্রিয়াঙ্কা অভিনীত কন্নড় সিনেমা ‘কামারো ২ ’; ছবিতে তাঁর অভিনয় দর্শকমহলে প্রশংসা কুড়িয়েছে২০০৩ সালে কন্নড় ছবির অভিনেতা, পরিচালক ও প্রযোজক উপেন্দ্র রাওকে বিয়ের পর থেকে তিনি প্রিয়াঙ্কা ত্রিবেদী নয়, প্রিয়াঙ্কা উপেন্দ্র নামে পরিচিতি পেয়েছেনস্বামী উপেন্দ্র, ছেলে আয়ুষ এবং মেয়ে ঐশ্বর্যাকে নিয়ে বেঙ্গালুরুতে বাস করেন তিনি