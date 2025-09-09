এই ‘পরীমনি’ কোন পরীমনি

এক শিশু পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে, আরেকজনের অবয়ব দেখা যাচ্ছে; চারপাশে আলো–আঁধারির আবহ। পোস্টারে লাল কালিতে লেখা ‘পরীমনি’। এক পোস্টারই আলোচনা উসকে দিতে যথেষ্ট।
এটি আসলে পশ্চিমঙ্গের সিনেমা ‘পরীমনি’র পোস্টার। অভিনেত্রী তনুশ্রী চক্রবর্তী পোস্টারটি শেয়ার করে লিখেছেন, ‘আপনারা কি পরীমনির জন্য তৈরি’। তাঁর এই পোস্টের পরই মন্তব্যের ঘরে অনেকে জানতে চান, ‘এটা কি ঢাকাই সিনেমার অভিনেত্রী “পরীমনি”র বায়োপিক?’
আদতে পরীমনির সঙ্গে সিনেমার সম্পর্ক নেই। পরিচালক সিদ্ধার্থ চক্রবর্তী ও সৌভিক দের পরিচালনায় নির্মিত এই ছবি মূলত একটি ভয়াবহ অতিপ্রাকৃতিক গল্পের আবহে সমাজের অন্তর্নিহিত কিছু বাস্তবতা তুলে ধরবে। সিনেমার কেন্দ্রে রয়েছে ‘পরি’ নামের এক কিশোরী।
যার জীবন একদিকে যেমন সাধারণ অন্যদিকে তেমনি লুকিয়ে আছে এক জটিল অতীত। সেখানে জড়িয়ে আছে ভয়, ভালোবাসা, অপরাধ ও দায়বদ্ধতার নানা অধ্যায়।
এর আগের সংবাদ প্রতিদিনকে সিনেমাটি নিয়ে পরিচালক সৌভিক দে বলেন, ‘প্রথমে “পরীমনি” ছিল শুধুই একটি হরর কনসেপ্ট। কিন্তু ধীরে ধীরে কাজের সময় বুঝলাম, এটি শুধু ভয় নয়; বরং সমাজেরই প্রতিচ্ছবি। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের নিচে অনেক সময় এমন সব ভয় লুকিয়ে থাকে, যা আমরা বুঝতেও পারি না। আমরা চাই এই সিনেমার মাধ্যমে সেই অতিপ্রাকৃতিক আবরণ ভেদ করে সমাজের সত্যগুলো তুলে ধরতে।’
তনুশ্রী চক্রবর্তী সিনেমাটিতে ‘পরি’র মায়ের চরিত্রে অভিনয় করেছেন। এ ছাড়া রয়েছেন রজতাভ দত্ত, দেবরাজ ভট্টাচার্য, প্রজ্ঞা গোস্বামীসহ একঝাঁক শিল্পী। ছবিটি চলতি বছরের দেওয়ালি উৎসবে মুক্তি পাবে।