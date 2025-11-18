প্রযোজক অনৈতিক প্রস্তাব দিয়েছিলেন, পডকাস্টে বললেন নায়িকা

মুক্তির অপেক্ষায় থাকা ‘দ্য একাডেমি অব ফাইন আর্টস’ সিনেমার কেন্দ্রীয় চরিত্রে অভিনয় করেছেন পায়েল সরকার। সিনেমাটি ১৪ নভেম্বর মুক্তির কথা ছিল, তবে ফেডারেশনের সঙ্গে জটিলতায় শেষ মুহূর্তে ছবিটি আটকে যায়।
‘অ্যাডাল্ট’ সনদ পাওয়া সিনেমাটি নিয়ে আলোচনার মধ্যে ‘স্ট্রেট আপ উইথ শ্রী’ শীর্ষক এক পডকাস্টে এসেছেন পায়েল। গতকাল প্রকাশিত প্রোমোতে বিস্ফোরক দাবি তুলেছেন পায়েল।
ক্যারিয়ারের শুরুর দিকে এক প্রযোজক তাঁকে অনৈতিক প্রস্তাব দিয়েছিলেন বলে জানান পায়েল। প্রোমোতে পায়েল বলেন, ‘আমাদের ইন্ডাস্ট্রির একজন প্রযোজক আমার কাছে নির্দিষ্ট কিছু সুবিধা দাবি করেছিলেন’। সঞ্চালক পালটা জানতে চান, ‘যৌন সুবিধা?’ এবার পায়েল রাখঢাক না রেখেই বলেন, ‘হ্যাঁ, সেটাই।’
এরপর পায়েল বলে চলেন, ‘উনি সোশ্যাল মিডিয়ায় আমাকে নিয়ে খারাপ কথা লিখেছিলেন। আমার ছবিতে ক্রস দিয়ে ভুলভাল লিখছিলেন, বেসিক্যালি পুরো সাইকো হয়ে গিয়েছিলেন। তারপর আমি কামব্যাক করলাম। এরপর “প্রেম আমার” হলো, “লে ছক্কা” হলো। মনে আছে, এক বছরের ব্যবধানে দুটো ছবি শুটিং করেছিলাম।’
একসময় টলিউডের কমার্শিয়াল ছবির পরিচিত মুখ ছিলেন পায়েল সরকার। দেবের সঙ্গে তাঁর জুটি ব্লকবাস্টার হিট। ‘আই লাভ ইউ’, ‘লে ছক্কা’, ‘প্রেম আমার’-এর মতো মেগা হিট ছবি রয়েছে পায়েল সরকারের ঝুলিতে।
পায়েল বলেন, আমাদের সমাজে এখনো মেয়েদের না বলাটাকে সম্মান করতে পারে না পুরুষ। তিনি বলেন, ‘একজন মহিলা কোথাও গিয়ে “না” বলছে, মানে সে কোথাও গিয়ে স্টান্ট নিচ্ছে। আমাদের এখানে না মেয়েদের না বলাটা পুরুষরা ইগোতে নিয়ে নেয়, সেটা ইন্ডাস্ট্রির অন্দরের লোক হোক বা বাইরের।’
একটা সময় নায়িকার ব্যক্তিগত জীবন নিয়েও ইন্ডাস্ট্রিতে কম চর্চা হয়নি। পরিচালক রাজ চক্রবর্তীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল। পরে সেটি ভেঙে যায়। শুভশ্রীকে বিয়ে করেছেন রাজ। তবে ৪০ বছর পেরোলেও এখনো বিয়ে করেননি পায়েল।
হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা অবলম্বনে