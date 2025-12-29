শ্রাবণীর জন্য আর অর্থসহায়তার প্রয়োজন হবে না

ভারতীয় বাংলা টেলিভিশনের পরিচিত মুখ শ্রাবণী বণিক মারা গেছেন। সোমবার সকাল ৯টায় তাঁর মৃত্যু হয়। দীর্ঘ সময় ধরে ফুসফুসের ক্যানসারে আক্রান্ত ছিলেন এই অভিনেত্রী। শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটায় উন্নত চিকিৎসার জন্য গত মাসে শুরু হয় চিকিৎসার জন্য অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা। অভিনেত্রীর ছেলে অচ্যুত আদর্শ সামাজিক মাধ্যমে আর্থিক সহায়তার আবেদন জানিয়েছিলেন। বহু মানুষ এগিয়ে এলেও শেষ পর্যন্ত মায়ের প্রাণ বাঁচানো গেল না।
ছোটপর্দায় বহু বছর ধরে কাজ করছেন শ্রাবণী বণিক। ‘গোপাল ভাঁড়’, ‘রাঙাবউ’, ‘মালাবদল’, ‘সোহাগ চাঁদ’, ‘কে আপন কে পর’, ‘আলো ছায়া’—একাধিক জনপ্রিয় ধারাবাহিকের বিভিন্ন চরিত্রে দেখা গেছে তাঁকে। ‘ভুতু’র মতো মেগা সিরিয়ালেও তাঁর অভিনয় প্রশংসা কুড়িয়েছে।
টেলিভিশনের পাশাপাশি টালিউড সিনেমাতেও অভিনয় করেছেন শ্রাবণী। ‘আলো’, ‘চাঁদের বাড়ি’ ছবিতে দেখা গেছে তাঁকে।
শ্রাবণীর প্রয়াণে শোকস্তব্ধ সহকর্মী ও বন্ধুরা। অভিনেতা সোহন বন্দ্যোপাধ্যায় স্মৃতিচারণায় লেখেন, ‘জানতাম তুমি লড়াই করছ, কিন্তু এত তাড়াতাড়ি বিদায় নেবে ভাবিনি। আমার কাছে তুমি এই সময়ের এক অনন্য অভিনেত্রী।’
সহ-অভিনেত্রী শ্রুতি দাস, পরিচালক স্বর্ণেন্দু সামাদ্দার এবং অভিনেত্রী তনুকা চট্টোপাধ্যায়ও সামাজিক মাধ্যমে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।
গত মাসে অভিনেত্রীর ছেলে অচ্যুত মায়ের চিকিৎসার জন্য সাহায্য চেয়ে জানিয়েছিলেন, ‘আমি আমার মা শ্রাবণী বণিকের জন্য অর্থ সংগ্রহ করছি। আমার মা ফুসফুস ক্যানসারে ভুগছেন। আমরা সকলেই প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করার চেষ্টা করছি। কিন্তু সমস্ত চিকিৎসা নিয়ে প্রায় ১২ লাখ রুপি প্রয়োজন।’
অচ্যুত আরও লিখেছিলেন, ‘যেহেতু এই বিশাল পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করা সময়সাপেক্ষ ব্যাপার, তাই আপনাদের সকলের কাছে সাহায্যের অনুরোধ চাইছি। আপনারা প্রত্যেকে যদি অল্প সাহায্য করেও এগিয়ে আসেন, সেটাও আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। আপনাদের সাহায্য এবং শুভেচ্ছার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ থাকব।’
আনন্দবাজার অবলম্বনে