গাড়িচালককে ঘুষি দিলেন সুদীপা

বিতর্ক পিছু ছাড়ে না পশ্চিমবঙ্গের সঞ্চালক সুদীপা চট্টোপাধ্যায়ের। বাংলাদেশে একটি রান্নার অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে রীতিমতো ভারতের মানুষের তোপের মুখে পড়েছিলেন সুদীপা। এ ছাড়া অতিথি এলে ফ্রিজ পরিষ্কার করেন সুদীপা, হাস্যরস করে এমন কথা বলেও মানুষের কটাক্ষের শিকার হন। এবার আরেক কাণ্ড ঘটিয়ে ফেলেছেন একসময় জি বাংলার রান্নাঘরের তুমুল জনপ্রিয় এই সঞ্চালক। যদিও জি বাংলার সঞ্চালনা বহু আগেই ছেড়েছেন তিনি।
এবার আর কোনো অনুষ্ঠানকেন্দ্রিক বিতর্ক নয়, এক গাড়িচালকের সঙ্গে ভয়ানক ঘটনা ঘটিয়ে ফেলেছেন সুদীপা, গাড়িচালকের সঙ্গে রীতিমতো মারামারি করছেন তিনি। ঘটনার সাক্ষী ছেলে আদিদেব চট্টোপাধ্যায়।
রোববার ছেলেকে নিয়ে বালিগঞ্জ থেকে নিউটাউনে দাদার বাড়ি যাচ্ছিলেন সুদীপা। ব্যক্তিগত গাড়ি নয়, অ্যাপ ক্যাবে চড়ে যাচ্ছিলেন মা-ছেলে। মাঝপথে মিষ্টির দোকানের সামনে চালককে দাঁড়াতে বলার পরই বাধে যত বিপত্তি।
সুদীপা গণমাধ্যমকে জানান, তিনি চালককে পাঁচ মিনিটের জন্য মিষ্টির দোকানে দাঁড় করাতে বলেছিলেন। উত্তরে চালক বলেছেন, আরও একটা স্টপ যোগ করতে। কিন্তু দুই মিনিটের জন্য সেটা করতে রাজি হননি সঞ্চালক। তা-ও সুদীপা ক্যাব চালককে বলেন, সেটা কীভাবে করতে হয়, তিনি জানেন না, সে কারণে চালককে এ বিষয়ের সমাধান করতে বলেন। এরপরই শুরু হয় বাগ্বিতণ্ডা।
সুদীপার আরও অভিযোগ, বন্ডেল রোড দিয়ে বালিগঞ্জ হয়ে নিউটাউন যেতে চালককে বলেন সুদীপা। তাঁর ভাষায়, সেখানেও ঝামেলা সৃষ্টি করেন চালক। সুদীপা বলেছেন, ‘গাড়ি অন্যদিকে নিয়ে চলে যাচ্ছিল। আমাকে খারাপ ভাষায় আক্রমণ করে। চালক বলেছে, মজা দেখাব। এমনকি তেড়ে মারতে আসেন, তখন আর চুপ থাকতে পারিনি, ওর পিঠে ঘুষি দিয়েছি।’
শুধু তা-ই নয়, চালক সুদীপাকে হিন্দিতে কথা বলতে বলেছেন। যার কারণ, তিনি নাকি বাংলা বলতে পারেন না। সবকিছু মিলিয়ে চালককে ঘুষি মেরে প্রতিবাদ করেছেন সুদীপা।
যদিও চালকের সঙ্গে মায়ের এমন বাগ্বিতণ্ডা, মারামারি দেখে খুব ভয় পেয়ে গেছে ছেলে আদিদেব। সুদীপা জানান, সেই ভয় থেকে নাকি এখনো ছেলে বের হতে পারেনি। ওই চালকের গাড়ির নম্বর মনে রেখেছেন সুদীপা। থানায় অভিযোগও জানাবেন তিনি।