প্রভু দেবা, রাভিনাদের সঙ্গে আরিফিন শুভ—যা বলছেন ভক্তরা

সনি লিভের প্রযোজনায় ‘জ্যাজ সিটি’ সিরিজে অভিনয় করছেন বাংলাদেশের আরিফিন শুভ, খবরটি পুরোনো। গত বছরের নভেম্বরে ভারতে শুটিং নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন বাংলাদেশি এই তারকা। এই সিরিজসহ সনি লিভ তাদের অন্য সব সিরিজ সম্পর্কে ধারণা দিতে ২ মিনিট ৩০ সেকেন্ডের একটি ভিডিও ক্লিপ প্রকাশ করেছে। এই ভিডিওতে বলিউডের প্রভু দেবা, রাভিনা ট্যান্ডনদের সঙ্গে দেখা গেছে বাংলাদেশের আরিফিন শুভকে। ইউটিউবে মন্তব্যের ঘরে বেশির ভাগ মানুষ প্রশংসা করেছেন আরিফিন শুভর। তাঁরা বাংলাদেশি এই তারকাকে একেবারে ভিন্ন লুকে পেয়েছেন বলে মন্তব্য করেছেন।
‘স্টোরিজ দ্যাট লিভ অন’ শিরোনাম দিয়ে ইউটিউবে ২ মিনিট ৩০ সেকেন্ডের ভিডিও ক্লিপ প্রকাশ করা হয়েছে। এটি টিজার নাকি ট্রেলার, সে ব্যাপারে কিছুই জানায়নি কর্তৃপক্ষ।
মন্তব্যের ঘরে কেউ লিখেছেন, ‘“জ্যাজ সিটি”র অন্য অপেক্ষায় রইলাম।’ আরেকজন লিখেছেন, ‘সনি লিভের সিরিজে আরিফিন শুভকে দুর্দান্ত লাগছে।’ কেউবা লিখছেন, আরিফিন শুভর দারুণ ফিরে আসা। কেউবা লিখেছেন, ‘প্রথম ঝলক থেকেই আরিফিন শুভ দুর্দান্ত। সত্যিকার অর্থে একজন আন্তর্জাতিক মানের অভিনয়শিল্পী। তাঁকে ভবিষ্যতে আরও বড় প্রকল্পে দেখতে চাই। তিনি বাংলাদেশকে গর্বের সঙ্গে উপস্থাপন করেছেন।’
আগেই জানানো হয়, আরিফিন শুভকে নিয়ে ওয়েব সিরিজ নির্মাণ করছেন সৌমিক সেন, যিনি আলোচিত ‘জুবিলি’ সিরিজের সহস্রষ্টা। সনি লিভের এই সিরিজের নাম ‘জ্যাজ সিটি’।
শুটিংয়ের সময় সূত্র জানিয়েছিল, ‘জুবিলি’র পর নতুন এই সিরিজেও নানা চমক রেখেছেন সৌমিক সেন। যেমন আরিফিন শুভর বিপরীতে দেখা যাবে সৌরসেনীকে। এ ছাড়া রয়েছেন টালিউড ও বলিউডের একাধিক অভিনেতা।
সিরিজের গল্প প্রসঙ্গে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ডিসেম্বরে কলকাতার জন্য চমক, শহরের বুকে গড়ে উঠতে চলেছে জ্যাজ ক্লাব। ২০-২৫টি টেবিল সাজানো। ১০০-১৫০ জনের বসার আয়োজন। ক্লাবের আবহে সময়টা সত্তর দশক! পরিচালক সৌমিক সেন শুটিং সেটে এক টুকরা পুরোনো কলকাতাকে মনের মতো করে বানিয়েছেন।
আরিফিন শুভ অভিনীত সর্বশেষ মুক্তিপ্রাপ্ত ছবির নাম ‘নীলচক্র’। বর্তমানে মুক্তির অপেক্ষায় আছে ‘নূর’ ও ‘ঠিকানা বাংলাদেশ’ সিনেমা।