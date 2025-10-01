সৃজিতের সঙ্গে প্রেম? সুস্মিতা বললেন, ‘অল্প দিনেই ক্লোজ ফ্রেন্ড হয়ে গেছি’

পশ্চিমবঙ্গের নির্মাতা সৃজিত মুখার্জির সঙ্গে সুস্মিতা চট্টোপাধ্যায়ের প্রেমের গুঞ্জন ছড়িয়েছে। কে এই সুস্মিতা? ইনস্টাগ্রামের ছবিতে তাঁকে নিয়ে থাকল নানা তথ্য।
বিনোদন ডেস্ক
শারদীয় দুর্গোৎসবের মধ্যে গত সোমবারে সুস্মিতার সঙ্গে তোলা কয়েকটি ছবি ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করেছেন সৃজিত। দুজনের চোখাচোখির ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আলোচনার জন্ম দিয়েছে
এর আগে প্রেমের গুঞ্জন নিয়ে প্রশ্ন করা হলে সুস্মিতা বলেন, ‘আমরা দুজনে ভীষণ ভালো বন্ধু। বলা যেতে পারে খুব অল্প দিনেই ক্লোজ ফ্রেন্ড হয়ে গেছি আমরা। এসব যাঁরা বলছেন, সেটা নিয়ে আমার সত্যিই কিছু বলার নেই।’
বিজ্ঞাপন
সৃজিতের ‘লহ গৌরাঙ্গের নাম রে’ সিনেমায় দেখা যাবে সুস্মিতাকে। সিনেমাটিতে অভিনয়ের আগে দুজনের পরিচয় ছিল না। সিনেমায় একসঙ্গে কাজ করতে গিয়েই সম্পর্কটা গাঢ় হয়েছে
বিজ্ঞাপন
এই সময়ে টালিউডের উঠতি নায়িকাদের একজন সুস্মিতা। তাঁর ক্যারিয়ারের শুরুটা মডেল হিসেবে
প্রসেনজিৎ থেকে দেব, সোহম হয়ে জিৎ—টালিউডের তাবড় অভিনেতাদের প্রায় সবার সঙ্গেই অভিনয়ের সুযোগ পেয়েছেন এই তরুণ অভিনেত্রীএরই মধ্যে ‘ভালোবাসার মরশুম’ নামে আরেক সিনেমায় নাম লেখান সুস্মিতা। এই সিনেমায় ‘থ্রি ইডিয়টস’ অভিনেতা শারমন যোশি থাকছেন; ঢাকার অভিনেত্রী তানজিন তিশারও অভিনয়ের কথা রয়েছেসুস্মিতার জন্ম ও বেড়ে ওঠা পশ্চিমবঙ্গের আসানসোলের কুলটিতে; কলকাতায় ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে পড়াশোনা করেছেন তিনিসামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বেশ সক্রিয় সুস্মিতা। ইনস্টাগ্রামে চার লাখ, ফেসবুকে এক লাখের বেশি ফলোয়ার রয়েছে তাঁর