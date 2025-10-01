ইরফান সাজ্জাদকে কেন ‘থ্রি ইডিয়টস’- এর সংলাপ শোনালেন পার্থ

একটি ফুটবল টুর্নামেন্টে সম্প্রতি একাধিক পুরস্কার জিতেছেন পার্থ শেখ। সমাপনী দিনে দেখা গেল, তরুণ এই অভিনেতার হাতে পাঁচটি পুরস্কার। অন্যদিকে দলের অধিনায়ক ইরফান সাজ্জাদের হাতে শুধু একটি পুরস্কার, চ্যাম্পিয়ন ট্রফি। দুজন পরে একসঙ্গে ছবিও তুলেন। ছবিতে সেই মুহূর্তটিই ধরা পড়েছে—হাস্যোজ্জ্বল পার্থের পাশে মনমরা সাজ্জাদ।
ছবিটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শেয়ার করে পার্থ টেনে আনলেন থ্রি ইডিয়টস সিনেমার বিখ্যাত সংলাপ, ‘বন্ধু যখন ব্যর্থ হয়, তখন খারাপ লাগে। আবার বন্ধু যদি সেরা হয়, তখন আরও খারাপ লাগে।’
পার্থ বলেন, ‘সাজ্জাদ ভাই ছিলেন ক্যাপ্টেন। আমরা মাঠে দারুণ খেলেছি। তিনিও আমাকে সব সময় সহায়তা করেছেন। সফলতার জন্য একটা টিমের সবার অবদান থাকে। আমি ম্যান অব দ্য ম্যাচসহ পাঁচটি পুরস্কার পেলেও দলের হয়ে চ্যাম্পিয়ন ট্রফি জিতিয়েছেন সাজ্জাদ ভাই। পুরস্কারের সময় তিনি মজা করেই এমন “মন খারাপ” ভঙ্গি করেন। তখন আমার মনে পড়ে যায় থ্রি ইডিয়টস-এর সংলাপ।’
কথা প্রসঙ্গে পার্থ জানান, এখনো তাঁর সবচেয়ে পছন্দের সিনেমাগুলোর একটি থ্রি ইডিয়টস। আমির খানের ছবিটির অনেক সংলাপই তাঁর মুখস্থ। ‘এই সিনেমা আমার কাছে জীবন বদলে দেওয়ার মতো। বন্ধুত্বের বাস্তব রূপ সেখানে উঠে এসেছে। আসলে আমরা প্রায়ই দেখি—আশপাশের কেউ ভালো করলে সহজে মেনে নিতে পারি না। আবার কাছের কেউ ব্যর্থ হলে তাকে সহায়তা করার কথা ভাবি। ছবির মাধ্যমেই মজা করে সেই বাস্তবতাটাই তুলে ধরেছি,’ বললেন পার্থ শেখ।