অন্তরা ফিরেছেন, সঙ্গে নতুন স্পর্শ—‘ব্যাচেলর পয়েন্ট’–এ ডাবল চমক

দীর্ঘদিনের জনপ্রিয় ধারাবাহিক ‘ব্যাচেলর পয়েন্ট’ আবারও আলোচনায়। একদিকে ফিরেছেন দর্শকপ্রিয় অন্তরা, অন্যদিকে যুক্ত হয়েছেন নতুন চরিত্র স্পর্শ। ‘অন্তরা’ চরিত্রে অভিনয় করে আলোচিত ফারিয়া শাহরিনের প্রত্যাবর্তন এবং নতুন চরিত্রে অর্চিতা স্পর্শিয়ার যুক্ত হওয়ায় ধারাবাহিকটির পঞ্চম সিজনে নতুন করে জমে উঠেছে দর্শকের আগ্রহ ও আলোচনা।
এই ধারাবাহিক নানা সময়েই নানা চরিত্রের কারণে আলোচনায় এসেছে। তবে সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়তা পেয়েছে অন্তরা চরিত্রটি। কয়েক বছর ধরে ধারাবাহিকের সঙ্গে যুক্ত থাকলেও সাম্প্রতিক সিজনগুলোতে ফারিয়া শাহরিনকে না পেয়ে দর্শকেরা অপেক্ষায় ছিলেন। সেই অপেক্ষার অবসান হয়েছে পঞ্চম সিজনে তাঁর প্রত্যাবর্তনের মধ্য দিয়ে।
নিজের ফেসবুক পোস্টে ফারিয়া লিখেছিলেন, ‘তোমরা কি আমাকে মিস করেছিলে? অন্তরা কিন্তু চলে এসেছে।’ পোস্টটিতে দর্শকদের উচ্ছ্বাস ছিল চোখে পড়ার মতো। কেউ লিখেছেন, ‘অন্তরা ছাড়া ব্যাচেলর পয়েন্ট অসম্পূর্ণ।’
দেড় দশকের বেশি সময় ধরে অভিনয়ে যুক্ত ফারিয়া শাহরিন নাটক, বিজ্ঞাপনচিত্র ও চলচ্চিত্র—সব মাধ্যমে কাজ করেছেন। তবে তাঁর স্বীকারোক্তি, ‘যত কাজই করি না কেন, ব্যাচেলর পয়েন্ট আমাকে যে পরিচিতি দিয়েছে, তা আলাদা। বাসার বাইরে গেলে অনেকেই আমাকে অন্তরা বলেই ডাকেন—এই ভালোবাসাটা আমি উপভোগ করি।’
একই সঙ্গে পঞ্চম সিজনে নতুন চরিত্র নিয়ে যুক্ত হয়েছেন অর্চিতা স্পর্শিয়া। তাঁর চরিত্রের নাম স্পর্শ। তিনি বলেন, ‘বাস্তব জীবনেও সবাই আমাকে স্পর্শ বলেই ডাকে। তাই নাটকেও এই নামটা পেয়ে ভালো লেগেছে।’ চরিত্রটি ব্যাচেলরদের বাসায় নতুন ভাড়াটিয়া হিসেবে আসে—ভাই, ভাবি ও ভাতিজাকে নিয়ে। তার উপস্থিতিকে কেন্দ্র করে ঘটতে থাকে নানা মজার পরিস্থিতি। তবে গল্পের মোড় নিয়ে আগেভাগে কিছু বলতে চান না তিনি।
স্পর্শিয়া জানান, তিনি বরাবরই বাছাই করে কাজ করেন। তাঁর ভাষায়, ‘সাম্প্রতিক সময়ে সিরিয়াস ধরনের কাজ বেশি করেছি। ব্যাচেলর পয়েন্ট–এর মতো মজার একটি ধারাবাহিকে ভিন্ন চরিত্রে অভিনয়ের সুযোগ পেয়ে আমি সত্যিই উচ্ছ্বসিত।’ তিনি আরও বলেন, ‘সব বয়সী মানুষ এই সিরিজ দেখে, যুক্ত হওয়ার আগেই সেটা বুঝেছিলাম। আমার পর্ব প্রচারের পর তা আরও স্পষ্ট।’
বর্তমানে ঈদের নাটকের পাশাপাশি ‘ব্যাচেলর পয়েন্ট’–এর শুটিং নিয়েও ব্যস্ত সময় কাটছে স্পর্শিয়ার। সম্প্রতি নিকেতন ও মিরপুর চিড়িয়াখানা এলাকায় শুটিং করেছেন তিনি। স্পর্শিয়া বলেন, ‘অনেক বছর পর এখানে এসে আবার পরিবার–পরিবার একটা অনুভূতি পাচ্ছি। পুরো টিমটা দারুণ। পরিচালক জানেন কীভাবে অভিনেতার কাছ থেকে কাজ বের করে আনতে হয়।’
অন্যদিকে ‘ব্যাচেলর পয়েন্ট’–এ যুক্ত হওয়ার পর দর্শকের ভালোবাসার নতুন অভিজ্ঞতার কথা জানালেন ফারিয়া শাহরিন। তিনি বলেন, ‘একদিন বিপণিবিতানে একজন ভক্ত সেলফির বদলে অটোগ্রাফ চাইলেন। এ সময়ে এমনটা সত্যিই বিরল। আমি খুব আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েছিলাম।’ ফারিয়ার ভাষায়, ‘আমি বড় তারকা হতে পারি বা না পারি, মানুষের এই ভালোবাসাই আমার সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি।’
একটি ছোট ঘটনার কথা তুলে ধরে ফারিয়া বলেন, ‘এক দোকান বন্ধ হয়ে যাওয়ার সময় বিক্রেতা আমাকে দেখে হাসিমুখে বললেন, “আপু, কী খাবেন বলুন।” এই ছোট ছোট মুহূর্তই আমাকে বাঁচিয়ে রাখে।’
ধারাবাহিকটির নির্মাতা কাজল আরেফিন মনে করেন, ‘ব্যাচেলর পয়েন্ট’–এর নারী চরিত্রগুলো বরাবরই দর্শকের কাছে জনপ্রিয় হয়েছে। তিনি বলেন, ‘দর্শকের চাহিদা বিবেচনায় নতুন চরিত্র যোগ করার প্রয়োজন ছিল। তাই স্পর্শিয়াকে যুক্ত করা হয়েছে এবং অন্তরাকে ফিরিয়ে আনা হয়েছে।’ তাঁর মতে, দুটি চরিত্র কাছাকাছি সময়ে আসায় ধারাবাহিকটি নতুন গতি পেয়েছে।
পঞ্চম সিজনে কাবিলা, হাবু ও পাশাদের ব্যাচেলর ফ্ল্যাটে ফিরেছে নেহাল, দেখা যাচ্ছে জাকিরকেও। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অন্তরা ও নতুন চরিত্র স্পর্শ, যা ব্যাচেলর পয়েন্টকে নতুন মাত্রা দিয়েছে বলে মনে করছেন নির্মাতা ও দর্শক উভয়ই।