ম্যাড স্টারস গ্র্যান্ড প্রিক্স জিতল বাংলাদেশের পপ ফাইভ

দক্ষিণ কোরিয়ার বুসানে আয়োজিত ‘ম্যাড স্টারস ২০২৫’ অ্যাওয়ার্ডে সর্বোচ্চ সম্মাননা গ্র্যান্ড প্রিক্স জিতল বাংলাদেশের বিজ্ঞাপনী সংস্থা পপ ফাইভ। সেই সঙ্গে জিতেছে আরও পাঁচটি আন্তর্জাতিক পুরস্কার।
৬৩টি দেশ থেকে জমা পড়া ২০ হাজারের বেশি কাজের মধ্যে পপ ফাইভের প্লট ফার্মিং ক্যাম্পেইনটি এসডিজি (সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলস): সাসটেইনেবল সিটিজ এবং নো পোভার্টি ক্যাটাগরিতে গ্র্যান্ড প্রিক্স ও গোল্ড বিজয়ী হয়।
ঢাকার ফাঁকা ও অব্যবহৃত প্লটগুলোকে আবাদি জমিতে পরিণত করার এক নতুন উদ্যোগের নামই প্লট ফার্মিং। এতে যেমন ভূমিহীন কৃষকেরা কর্মসংস্থানের সুযোগ পাবেন তেমনি হবেন লাভবানও। একই সঙ্গে নগরবাসীও পাবেন তাজা ও স্বাস্থ্যকর শাকসবজি। পপ ফাইভের ভাবনায় প্লট ফার্মিং আইডিয়াটি বিশ্বমঞ্চে পেয়েছে আলাদাভাবে গুরুত্ব, যা শুধু বাংলাদেশের মানুষের জন্য নয়, পৃথিবীর বিভিন্ন নগরবাসী মানুষের জন্যও বয়ে আনতে পারে কল্যাণ।
পপ ফাইভের দুই জিসিডি (গ্রুপ ক্রিয়েটিভ ডিরেক্টর) তাওহিদ মিলটন ও আবদুল্লাহ রানা দক্ষিণ কোরিয়ায় পুরস্কারগুলো গ্রহণ করেন।
এ প্রসঙ্গে পপ ফাইভের প্রধান সৃজনশীল কর্মকর্তা আক্রুম হোসেইন বলেন, ‘এই অর্জন শুধু পপ ফাইভের নয়, এটি বাংলাদেশের অর্জন। বাংলাদেশের ক্রিয়েটিভ আইডিয়া এখন বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। তরুণ সৃজনশীলদের জন্য এটা হতে পারে অনুপ্রেরণা।’
আক্রুম হোসেইন আরও বলেন, ‘ম্যাড স্টারস থেকে বাংলাদেশের হাতে আসা গ্র্যান্ড প্রিক্স দেশের বিজ্ঞাপনশিল্পে নতুন একটি সংযোজন। পপ ফাইভের এই সাফল্য নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের তরুণ ক্রিয়েটিভদের আন্তর্জাতিক বিজ্ঞাপন প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে সাহস ও অনুপ্রেরণা দেবে—চাইলে আমরাও পারব ক্রিয়েটিভিটিতে নিজেদের বিশ্বব্যাপী পরিচয় করাতে।’