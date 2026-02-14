বসন্ত এসে গেছে

আজ বসন্তের প্রথম দিন। গতকাল থেকেই বসন্তের সাজে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছবি পোস্ট করছেন তারকারা। ছবিতে ছবিতে দেখে নেওয়া যাক তিন তারকার বসন্ত উদ্যাপন।
বিনোদন ডেস্ক
হলুদ শাড়িতে ছবিটি পোস্ট করে মেহজাবীন চৌধুরী লিখেছেন, ‘ফাল্গুনের শুভেচ্ছা’। মন্তব্যের ঘরে অভিনেত্রীকেও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন তাঁর ভক্ত–অনুরাগীরা। ছবি: অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে ভক্তরাও তাঁকে শুভকামনা জানিয়েছেন। অনেক ভক্ত আবার তাঁকে ভালোবাসা দিবসের শুভেচ্ছাও জানিয়েছেন। ছবি: অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে
সাত ঘণ্টায় মেহাজাবীনের ছবিগুলোতে প্রতিক্রিয়া এসেছে ১৫ হাজারের বেশি। ছবি: অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে
গতকাল সন্ধ্যায় ছবিটি পোস্ট করে সংগীতশিল্পী কনা লিখেছেন, ‘ফাল্গুনে ঘোরাঘুরি’। মন্তব্যের ঘরে ভক্তরাও তাঁকে শুভকামানা জানিয়েছেন। ছবি: শিল্পীর ফেসবুক থেকে