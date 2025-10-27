ইন্তেখাব দিনার
‘চেষ্টা ৫০ ভাগ, ভাগ্যও ৫০ ভাগ’

চরকিতে মুক্তি পেয়েছে ‘গ্যাড়াকল’। গত মাসে যুক্তরাষ্ট্রের এলএ ডাইভারসিটি ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে পেয়েছেন সেরা অভিনেতার স্বীকৃতি। চলছে নতুন সিনেমার শুটিং। অভিনয়শিল্পী ইন্তেখাব দিনার-এর কাজের খোঁজখজর নিয়েছেন মনজুর কাদের

শুক্রবার। ছুটির দিন। হোয়াটসঅ্যাপে কল। ধরলেন না। দ্বিতীয়বার চেষ্টা করতেই খুদে বার্তায় জানালেন, ফুরসত পাওয়ামাত্রই কল দেবেন। পাঁচ মিনিট পর ফিরতি কল। ইন্তেখাব দিনার জানালেন, শুটিংয়ে কুয়াকাটায় আছেন। কিসের শুটিং, জানতে চাইলে অন্যদের মতো অত রহস্য করলেন না, সরাসরিই জানালেন, নতুন ছবি ‘হাঙর’-এর শুটিং করছেন। ২৮ অক্টোবর পর্যন্ত প্রথম লটের শুটিং চলবে।

‘হাঙর’ বানাচ্ছেন তন্ময় সূর্য। নির্মাতার প্রথম সিনেমা। দিনারেরও তাঁর সঙ্গে প্রথম কাজ। তবে তরুণ এই নির্মাতার কাজে মুগ্ধ অভিনেতা। জানালেন, খুবই গোছানো কাজ। পুরো বিষয় সম্পর্কে তাঁর ধারণাও পরিষ্কার। ‘তন্ময়ের সঙ্গে আগে কাজ হয়নি, ওর কাজও দেখা হয়নি। তবে দিন দশেক ধরে যে কাজ করছি, তাতে দারুণভাবে করছে বলে মনে হয়েছে।’

গল্প প্রসঙ্গে দিনার বললেন, ‘এই সিনেমার সবচেয়ে বড় শক্তি চিত্রনাট্য, সাগরপারের জেলেদের যে সিন্ডিকেট মাফিয়া চক্র থাকে, সেটা নিয়েই গল্প। আমি নেতিবাচক চরিত্রে অভিনয় করছি। এই সিনেমার আরেক শক্তি সত্যিকারের লোকেশন। বেশির ভাগ শুটিং কুয়াকাটায়। এই শুটিংয়ের কারণে কুয়াকাটায়ও প্রথম আসা। সমুদ্রপাড়ে, মাঝসমুদ্রে, মোহনায়ও কাজ হয়েছে। জায়গাটা সুন্দর। আমাদের হয় কি, ঠিকঠাক রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে অযত্নে–অবহেলায় সুন্দর জায়গা সৌন্দর্য হারায়। এরপর কয়েক দিন ঢাকায় করলেই শেষ।’ ছবিতে আরও আছেন দীপা খন্দকার, তাহমিনা অথৈ প্রমুখ।

ইন্তেখাব দিনার

দ্বিতীয় ইনিংস শেষে

ইন্তেখাব দিনার মাঝের কয়েক বছর অনিয়মিত ছিলেন। পছন্দসই গল্প পাচ্ছিলেন না। ‘ঊনলৌকিক’ দিয়ে দারুণভাবে প্রত্যাবর্তন। ওটিটি, সিনেমা মিলিয়ে এরপর প্রচুর কাজ করেছেন। কিন্তু ‘ঊনলৌকিক’-এর মতো সেভাবে আলোচনা হয়নি। দিনার জানালেন, তিনি ভাগ্যে বিশ্বাসী, তবে যোগ্যতাও বড় ফ্যাক্টর। বললেন, ‘ঊনলৌকিক’ আমার ভাগ্যে ছিল, তাই হয়তো ভাগ্য সহায় হয়েছে। আবার যদি ভাগ্য থাকে, তাহলে হয়তো মিলে যাবে, না হলে তো কিছু করার নেই। আমি বিশ্বাস করি যোগ্যতায়, পাশাপাশি ভাগ্য বড় বিষয়। অনেক যোগ্যতাসম্পন্ন মানুষ আমার চারপাশে দেখেছি, শুধু ভাগ্যের কারণে তাঁরা আলোচনায় আসতে পারেননি। আমার কাছে তাই, ৫০ ভাগ চেষ্টা ও ৫০ ভাগ ভাগ্য।’

গত কয়েক বছর স্বল্প উপস্থিতির অনেক চরিত্রও করেছেন ইন্তেখাব দিনার। এটা কি পর্দায় নিয়মিত থাকার তাগিদে, নাকি চরিত্র পছন্দ হয়েছে বলেই—এমন প্রশ্নে দিনারের উত্তর, ‘অবশ্যই চরিত্র পছন্দ হয়েছে বলে। আমার মধ্যে কখনো এই তাগিদ ছিল না, দীর্ঘ সময় আমাকে পর্দায় থাকতে হবে। নিজেকে সন্তুষ্ট করাটা আমার কাছে অনেক বেশি জরুরি।’

নতুন কোনো কাজ নেওয়ার ক্ষেত্রে গল্পটা প্রাধান্য পায় দিনারের কাছে। এরপর দেখেন, চরিত্রটা তাঁকে কতটা চ্যালেঞ্জ করছে। দিনার বললেন, ‘নির্মাতাও অনেক বড় একটা ফ্যাক্টর। কারণ, আমরা যতই ভালো অভিনয় করি না কেন, নির্মাতার নির্মাণশৈলী যদি দুর্বল হয়, তাহলে সেটা তিনি পর্দায় ঠিকঠাক ফুটিয়ে তুলতে পারবেন না। পুরো বিষয় তো দলগত কাজের ফলাফল। তাই ডিওপি, পরিচালক, লেখক, সহশিল্পী—সব মিলিয়েই জিনিসটা।’

‘বরবাদ’ ছবির পোস্টারে ইন্তেখাব দিনার

তারুণ্য ধরে রাখেন তরুণ নির্মাতা

গত কয়েক বছর অনেক তরুণ নির্মাতার সঙ্গে কাজ করেছেন ইন্তেখাব দিনার। তরুণদের সঙ্গে কাজ করাটা উপভোগ করেন, এটা নিজের তারুণ্য ধরে রাখার সহায়কও বলে জানালেন তিনি। বললেন, ‘আমার আসলে বয়স এখন যে জায়গায়, সবাই আমার কাছে তরুণ নির্মাতা। ওদের সঙ্গে কাজ করে আমি নিজে অভিভূত। এত ভালো ভালো পরিচালকের সঙ্গে কাজ করছি, সঙ্গে নতুন সব ভাবনা, যেটা আসলে অভিভূত করার মতো। শুধু আইডিয়া নয়, ওদের বাস্তবায়নের প্রক্রিয়াটাও দারুণ। খুব চমৎকারভাবে পুরো টিমকে নেতৃত্ব দেয়। ওরা কী করতে চায়, সেটাতে তারা একদম স্বচ্ছ। পড়াশোনা আছে। বাইরের পৃথিবী সম্পর্কে জ্ঞান রাখে। চর্চার মধ্যে আছে। এখন তো আসলে সবার কাছে পৃথিবীটা হাতের মুঠোয়। যে জেনেশুনে ও প্রশিক্ষিত হয়ে না আসবে, সে আসলে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারবে না। কারণ, এখন আর দেশ নয়, পৃথিবীর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে হয়। আগে যেমন শুধুই বিটিভি ছিল, কথার কথা, আমাদের কম্পিটিশন ছিল একজন হুমায়ুন ফরীদি, একজন আসাদুজ্জামান নূরের সঙ্গে। পরে প্রতিযোগিতা বা তুলনা শুরু হতে থাকল একজন অমিতাভ বচ্চন বা শাহরুখ খানের সঙ্গে। এখন আবার টম ক্রুজের সঙ্গেও।’

ইন্তেখাব দিনার

স্বল্পদৈর্ঘ্যে সেরা অভিনয়

‘আ থিং অ্যাবাউট কাশেম’ নামে একটি স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন ইন্তেখাব দিনার। বিজন ইমতিয়াজের বানানো ১৭ মিনিট দৈর্ঘ্যের এ সিনেমার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের এলএ ডাইভারসিটি ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে স্বল্পদৈর্ঘ্য বিভাগে সেরা অভিনেতার পুরস্কার পেয়েছেন দিনার। বিজনের সঙ্গে প্রথম কাজ। বললেন, ‘নির্মাতার লক্ষ্য পরিষ্কার। আড্ডা মেরে অনেক আনন্দ পেয়েছি, কাজ করেও পেয়েছি। এটা একজন পুরুষের সেক্সুয়াল ক্রাইসিসের গল্প।’

দেশের বাইরের উৎসব সম্পর্কে অতটা ধারণা নেই জানিয়ে দিনার বললেন, ‘এই পুরস্কার সম্পর্কে আমি আগে থেকেই কিছু জানতাম না। এমনিতেও দেশের বাইরের উৎসব নিয়ে অতটা আগ্রহ আগেও ছিল না। পুরস্কারের খবরটা জানার পর অনেকের কাছে জিজ্ঞেস করি, কেমন? পরিচিতিদের সবাই বলেছেন, ভালো। সম্মানজনক। আমিও ভাবলাম, তাহলে ঠিক আছে।’

ইন্তেখাব দিনার

অভিনয়ের দর্শন

ইন্তেখাব দিনার মূলধারার বাণিজ্যিক সিনেমা ‘বরবাদ’-এ অভিনয় করেছেন। কাছাকাছি সময় ‘উৎসব’ আর ‘গুলমোহর’-এর মতো ভিন্নধর্মী সিনেমা-সিরিজে অভিনয় করেছেন। দুই ধরনের কাজের সময় নিজের অভিনয়সত্তায় কী বদল আনেন, দর্শনটা কী? জানতে চাইলে দিনার বললেন, ‘আমি আসলে আলাদা করে দেখি না, মূলধারা নাকি বিকল্পধারা। আমার কাজ অভিনয়টা করা। চরিত্র ও গল্পে মনোযোগ রেখে সততার সঙ্গে কাজটা করার চেষ্টা করি। তা একটা ছবিতে একটা দৃশ্য হোক...আবার একাধিক। আমার কাছে সব ছবিতে একই এফোর্ট থাকে। কাজটাই আমার কাছে সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। অভিনয় হচ্ছে আমার প্রেম, ভালোবাসা, বেঁচে থাকার উৎস—আমার অক্সিজেন।’

