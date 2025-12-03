অপূর্ব বললেন, বয়স হয়েছে, বেশি দৌড়ঝাঁপ করতে পারি না

একসময় ছোট পর্দা বলতেই যেন ছিল অপূর্বর নিশ্চিত উপস্থিতি। এখনো সমানভাবে দর্শকদের হৃদয়ে আছেন অপূর্ব। কাজও করছেন। যদিও আগে যেভাবে তাঁকে পর্দায় দেখা যেত, সেভাবে এখন আর দেখা যাচ্ছে না। পর্দায় অনুপস্থিতির কারণও ব্যাখ্যা করলেন একসময়ের আলোচিত এই অভিনেতা। সম্প্রতি এক অনুষ্ঠানে অপূর্বকে প্রশ্ন করা হয়, তাঁর হাতে কাজ নেই? উত্তরে অপূর্বর ভাষ্য, ‘কাজ নেই! পাশে প্রযোজক বসে আছেন, তাঁকে জিজ্ঞেস করলেই হবে। তিনি সবচেয়ে ভালো বলতে পারবেন, কাজ আছে কি নেই।’
এরপর অপূর্ব নিজেই বলেন যে তাঁর কাজ আছে। সত্যি কথা কাজের মধ্যেই থাকেন তিনি। তবে মাঝেমধ্যে একটু বিরতি দরকার হয়। তিনি বলেন, ‘বিরতিতে ছিলাম কিছুদিন। আবার এসেছি, কাজ করব। আবার বিরতিতে যাব। এরপর আবার বিরতি। এর কারণ হিসেবে তিনি বলেছেন, এখন তো একটু বয়সও বাড়ছে। আগের মতো দৌড়ঝাঁপ করে কাজ করাটা কঠিন। এ ছাড়া ব্যাকপেইনের সমস্যা আছে। সেটার জন্য একটু বুঝেশুনে কাজ করব। খুব বেশি দৌড়ঝাঁপ আসলে এখন করা যাবে না, চিকিৎসকের নিষেধ আছে।’
বেশ কিছুদিন আগে অপূর্বর সঙ্গে ছেলের একটি ভিডিও বেশ আলোচিত হয়েছিল। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভিডিও প্রকাশের পর সেটি নিয়ে নানা নেতিবাচক মন্তব্যের মুখোমুখি হন এই অভিনেতা। ভিডিওতে বাবা-ছেলের আনন্দ এবং আবেগ ধরা পড়ে ক্যামেরায়। যদিও যেহেতু ছেলের বাবা এবং মা দুজনেই বিবাহিত, সেহেতু ছেলে একা জীবন কাটাচ্ছে, এমন নেতিবাচক মন্তব্য করেন নেটিজেনরা। তবে চুপ থাকেননি অপূর্বর সাবেক স্ত্রী নাজিয়া হাসান অদিতি। এর কড়া জবাব দিয়েছেন তিনি। তিনি বলেছেন, ছেলে তাঁর কাছেই থাকে।
যখন ছেলের ইচ্ছে হয় বা সপ্তাহের শেষ দিকে বাবার কাছে যায়। এ বক্তব্যের পর অদিতির পক্ষে দাঁড়িয়েছেন বহু নেটিজেন।
২০২০ সালে অপূর্ব ও নাজিয়া হাসান অদিতির বিচ্ছেদের খবর প্রকাশিত হয়। ৯ বছরের সংসারজীবনে আয়াশ নামে তাঁদের এক পুত্রসন্তান আছে। বিচ্ছেদের পর দুজনেই আবার নতুন করে সংসারী হয়েছেন।