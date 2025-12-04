গোধূলিলগ্নে সমুদ্রসৈকতে সাদিয়া আয়মান, সঙ্গে কে

ফুরফুরে মেজাজে রয়েছেন অভিনেত্রী সাদিয়া আয়মান, পড়ন্ত বিকেলে কক্সবাজার সমুদ্রসৈকতে দেখা গেল ‘উৎসব’ অভিনেত্রীকে। বেশ কয়েকটি ছবি ফেসবুকে পোস্ট করেছেন তিনি, অনুরাগীদের কেউ কেউ প্রশ্ন করছেন, সঙ্গে কে ছিল?
শৈশব থেকেই ফ্রেমবন্দী হতে পছন্দ করেন অভিনেত্রী সাদিয়া আয়মান। শুটিং কিংবা ঘুরতে গেলে ফ্রেমবন্দী হওয়ার কথা ভোলেন না।এই অভিনেত্রী সম্প্রতি গিয়েছিলেন কক্সবাজারে। সেখানে পছন্দের সব জায়গায় ধরা পড়লেন। জানালেন, পড়ন্ত বিকেলের ছবিগুলোও তাঁর খুব পছন্দের।
বিজ্ঞাপন
ক্যারিয়ার শুরুর পর থেকে তিনি কক্সবাজারে বহুবার শুটিংয়ে গেছেন। তবে খুব একটা ঘুরতে যাওয়া হয়নি। এবার তিনি গিয়েছিলেন নিজের মতো ঘুরতে।
বিজ্ঞাপন
এবার শুটিং নিয়ে বাড়তি চাপ না থাকায় ছিলেন বেশ ফুরফুরে মেজাজে। তেমন একটি ছবিতে হাসিখুশি এই অভিনেত্রী।এই অভিনেত্রী বলেন, ‘কক্সবাজারে যাব আর পানিতে পা ভেজাব না, তা কি হয়? আগে পানিতে পা ভেজাই।’ তেমন একটি ছবিতে ধরা পড়লেন সাদিয়া আয়মান।প্রায়ই দেখা যায় ছবিতে ভালোবাসা প্রকাশ করতে। হাত দিয়ে তৈরি এই ভালোবাসা প্রসঙ্গে সাদিয়া আয়মান জানান, এই ভালোবাসা তাঁর ভক্তদের জন্য। তাঁর শুভাকাঙ্ক্ষীদের জন্য।তাঁর পছন্দের মুহূর্ত গোধূলিলগ্ন। সে মুহূর্ত যেন দিনের সব ক্লান্তি ভুলিয়ে দেয়। সূর্য অস্ত যাওয়া দেখছেন সাদিয়া আয়মান।তরুণ প্রজন্মের অভিনয়শিল্পীদের মধ্যে ইতিমধ্যে নাট্যাঙ্গনে আলাদা একটা জায়গা তৈরি করেছেন সাদিয়া আয়মান। কাজের ফাঁকে তাঁর প্রেম নিয়ে শুরু হয়েছে নানা গুঞ্জন।এবার ছবি পোস্ট ঘিরেও ভক্তদের নানা মন্তব্য। কেউ কেউ জানতে চেয়েছেন, ‘কে ছিল সঙ্গে? কে ছবিগুলো ফ্রেমবন্দী করে দিয়েছেন?’
এ নিয়ে সাদিয়া আয়মান জানান, এবারের ঘোরাঘুরিতে সঙ্গে ছিলেন তাঁর স্কুল ফ্রেন্ড নাজিয়া বিনতে আশরাফ। দীর্ঘদিন পর তাঁদের একসঙ্গে ঘোরাঘুরি। তাঁরা এই ট্যুরের নাম দিয়েছেন ‘কুইনস রিট্রিট’। কারণ, তাঁরা দুজনই নিজেদের কুইন মনে করেন, এমনটাই জানালেন সাদিয়া।