কানাডার আরও ছবি দিলেন মেহজাবীন

কিছুদিন আগেই কানাডা সফরে গিয়েছিলেন অভিনেত্রী মেহজাবীন চৌধুরী। আজ শনিবার দুপুরে পোস্ট করেছেন সেই সফরের বেশি কিছু নতুন ছবি। এসব ছবি দেখতে দেখতে জেনে নেওয়া যাক অভিনেত্রী সম্পর্কে কিছু তথ্য—
বিনোদন ডেস্ক
আজ দুপুরে মন্ট্রিয়েলের ওল্ড পোর্ট এলাকার কিছু ছবি পোস্ট করেছেন মেহজাবীন। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকেছবিতে তাঁকে দেখা গেছে কালো পোশাকে, কোনো ছবিতে চেখে ছিল কালো রোদচোশমা। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে
এসব ছবি বেশ পছন্দ করেছেন অভিনেত্রীর ভক্ত–অনুসারীরা। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে মাত্র এক ঘণ্টায় ছবিগুলোয় প্রায় ৯ হাজার প্রতিক্রিয়া এসেছে, মন্তব্যও করেছেন অনেকে। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে
মন্তব্যের ঘরে এক ভক্ত লিখেছেন, ‘অসাধারণ’। অনেকে আবার অভিনেত্রীকে শুভকামনা জানিয়েছেন। কেউ আবার তাঁর নতুন কাজ দেখতে চেয়েছেন। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে মেহজাবীনকে সর্বশেষ পর্দায দেখা গেছে গত বছর, শঙ্খ দাশগুপ্তর সিনেমা ‘প্রিয় মালতী’তে। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে