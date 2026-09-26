স্পেনে সুনেরাহ্‌ বিনতে কামাল। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে
স্পেনে সুনেরাহ্‌ বিনতে কামাল। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে
টেলিভিশন

ইতিহাসের পাতায় হারিয়ে গেলেন সুনেরাহ্

অভিনেত্রী সুনেরাহ্ বিনতে কামাল ঘুরতে ভালোবাসেন। সময় পেলেই ঢুঁ মারেন এখানে-সেখানে। গতকাল শুক্রবার দুপুরে ফেসবুকে একগুচ্ছ ঘুরে বেড়ানোর ছবি পোস্ট করেছেন অভিনেত্রী। ছবিতে ছবিতে জেনে নেওয়া যাক বিস্তারিত-

বিনোদন ডেস্ক
আজ শুক্রবার একগুচ্ছ ছবি পোস্ট করেছেন সুনেরাহ্। ছবিগুলো পোস্ট করে তিনি লিখেছেন, ‘শিল্পের দুনিয়ায় হারিয়ে যাওয়া।’ অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে
ছবিগুলো স্পেনের মাদ্রিদে তোলা। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে
মাদ্রিতে সুনেরাহ্ ঘুরতে গিয়েছিলেন মুসেও দেল প্রাদোতে। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে
এটি শুধু স্পেনের নয়, ইউরোপের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিল্প জাদুঘরগুলোর একটি। বিশেষ করে স্প্যানিশ চিত্রকলার ইতিহাস বুঝতে হলে এটি প্রায় অপরিহার্য। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে
জাদুঘরে ঘোরার নানা মুহূর্তে ছবি পোস্ট করেছেন সুনেরাহ্। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে
সুনেরাহ্ চলতি মাসের শুরু থেকেই ইউরোপে আছেন। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে
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সুনেরাহ্ গিয়েছিলেন ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবে অংশ নিতে। রুবাইয়াত হোসেনের ‘দ্য ডিফিকাল্ট ব্রাইড’ সিনেমার প্রিমিয়ার হয়েছে উৎসবে। সিনেমাটিতে অভিনয় করেছেন সুনেরাহ্। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে
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