নীহার বক্তব্যের মধ্যেই অপূর্ব, ‘আমাকে খুশি করার দরকার নেই’

গত মাসে যুক্তরাষ্ট্র থেকে দেশে ফিরেছেন অভিনেতা জিয়াউল ফারুক অপূর্ব। দীর্ঘদিন অভিনয় থেকে দূরে থাকলেও দেশে এসে অল্প সময়ের ব্যবধানে আবার দাঁড়িয়ে যেতে হয়েছে ক্যামেরার সামনে। বর্তমানে শুটিং করছেন ‘ময়না পাখি’ নাটকের। এই নাটকে অপূর্বর সহশিল্পী নাজনীন নীহা।
গতকাল বুধবার নাটকের শুটিংয়ের ফাঁকে নাটক ও সমসাময়িক নানা প্রসঙ্গে কথা বলেন অপূর্ব, নীহা ও পরিচালক জাকারিয়া সৌখিন। সেখানে ‘সহশিল্পী’ প্রসঙ্গে এক প্রশ্নের উত্তরে তরুণ অভিনেত্রী নাজনীন নীহা বলেন, ‘অভিনয়ের জায়গায় সহশিল্পী হিসেবে সবাই সাপোর্টিভ। তা না হলে তো কারও সঙ্গে অভিনয় করা হতো না। তবে হ্যাঁ, অপূর্ব ভাই সবচেয়ে বেশি সাপোর্টিভ।’
পাশ থেকে নাজনীন নীহার কথাগুলো শুনছিলেন অপূর্ব। এই অভিনেতা সঙ্গে সঙ্গে নীহার কথার মধ্যেই বলতে থাকেন, ‘আমি পাশে দেখে (হাসি)...সব সহশিল্পীই নিশ্চয়ই তোমাকে সহায়তা করে। জাস্ট বি ডিপ্লোমেটিক। আমাকে খুশি করার কিছু নেই। আমি পাশে আছি দেখে সম্মান দেখানোর দরকার নেই।’
এ সময় নাট্য অঙ্গনের সিনিয়র শিল্পী হিসেবে নাজনীন নীহাকে উপদেশের সুরে অপূর্ব বলেন, ‘সব সময় এটাই বলবা, সহশিল্পী হিসেবে সবাই ভালো। আমরা এভাবে পার হয়ে আসছি দিনের পর দিন।’ অপূর্বর কথার সঙ্গে একমত হয়ে নীহা আবার বলতে থাকেন, ‘ভালো না হলে তো আর একসঙ্গে কাজ হতো না। ভালো হয় বলেই তো সবার সঙ্গে অভিনয় করা হয়।’
এ বছর ভালোবাসা দিবসে অপূর্ব ও নীহা প্রথমবারের মতো ‘মন দুয়ারী’ নাটকে অভিনয় করেন। নাটকটি দর্শক পছন্দ করেন। এই জুটি নিয়েও পরবর্তী সময়ে দর্শকদের আগ্রহ বাড়ে। সেই সময় নীহা প্রথম আলোকে জানিয়েছিলেন, শুরুতে অপূর্বর সঙ্গে অভিনয় করতে কিছুটা ভয়ের মধ্যে ছিলেন। কারণ, অপূর্ব অভিজ্ঞ অভিনয়শিল্পী। তাঁর সঙ্গে জুটি হিসেবে ভালো অভিনয় করতে পারবেন কি না, সেটা নিয়েই ছিল চিন্তা। পরে অবশ্য অপূর্ব তাঁকে অনেক সহায়তা করেছিলেন।
সেই প্রসঙ্গে নীহা বলেছিলেন, ‘অপূর্ব ভাইয়ার সঙ্গে অভিনয় করার স্বপ্ন ছিল। সেই স্বপ্ন পূরণ হয়েছে। তাই আমি অনেক খুশি। পরিচালক ও অপূর্ব ভাইয়া দুজন আমাকে পুরোটা সময় সহযোগিতা করেছেন। আমিও আমার সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করেছি।’ ‘ময়না পাখি’ নাটকটি শিগগির একটি ইউটিউব চ্যানেলে প্রচার হবে।