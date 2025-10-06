শোয়েব মালিকের সঙ্গে অভিনেত্রী সানার বিচ্ছেদের গুঞ্জন কতটা সত্য!

গুঞ্জনের মধ্যে দুজনের ছবি ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করেছেন শোয়েব মালিক। ছুটি কাটাতে যুক্তরাষ্ট্রে ফুরফুরে মেজাজে সময় কাটছে এই তারকা দম্পতিরদেশটির ইউনিভার্সাল সিটি, লস অ্যাঞ্জেলেস, সান্তা মনিকাসহ নানান জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন তাঁরাকোনো কথা না বলে ছবি প্রকাশ করে গুঞ্জনের জবাব দিয়েছেন এই দম্পতি। দুজনের সম্পর্কটা অটুট রয়েছে বলেই জানিয়েছে পাকিস্তানি সংবাদমাধ্যমগুলোএটি শোয়েব মালিকের তৃতীয় বিয়ে, সানার দ্বিতীয়। ২০২০ সালে পাকিস্তানি গায়ক উমর জসওয়ালকে বিয়ে করেছিলেন সানা। ২০২৩ সালে আলাদা হয়ে যান তাঁরাপাকিস্তানি টিভি সিরিয়ালের জনপ্রিয় অভিনেত্রীদের একজন সানা। ২০১২ সালে ‘শেহের–ই–জাত’ সিরিয়াল দিয়ে অভিনয়ে অভিষেক ঘটে তাঁররোমান্টিক সিরিয়াল ‘কাহানি’তে অভিনয়ের সুবাদে দর্শকমহলে পরিচিতি পান তিনি। এতে অভিনয়ের জন্য লাস্ট স্টাইল অ্যাওয়ার্ডে মনোনয়নও পান তিনি। পরবর্তী সময়ে ‘রুশওয়াই’, ‘ডাঙ্ক’সহ বেশ কয়েকটি সিরিয়ালে পাওয়া গেছে তাঁকে