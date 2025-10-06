টেলিভিশন

শোয়েব মালিকের সঙ্গে অভিনেত্রী সানার বিচ্ছেদের গুঞ্জন কতটা সত্য!

বিয়ের দেড় বছরের মাথায় ক্রিকেটার শোয়েব মালিক ও অভিনেত্রী সানা জাভেদ দম্পতির বিচ্ছেদের গুঞ্জন ছড়িয়েছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। গুঞ্জনটা কতটা সত্য?

বিনোদন ডেস্ক
সপ্তাহখানেক আগে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া একটি ভিডিওকে কেন্দ্র করে গুঞ্জনটা ডালপালা মেলেছে
ইনস্টাগ্রাম থেকে
এক অনুষ্ঠানে ধারণ করা ভিডিওতে দেখা গেছে, কেউ কারও সঙ্গে কথা বলছেন না। কেউ কারও দিকে তাকাচ্ছেনও না
গুঞ্জনের মধ্যে দুজনের ছবি ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করেছেন শোয়েব মালিক। ছুটি কাটাতে যুক্তরাষ্ট্রে ফুরফুরে মেজাজে সময় কাটছে এই তারকা দম্পতির
দেশটির ইউনিভার্সাল সিটি, লস অ্যাঞ্জেলেস, সান্তা মনিকাসহ নানান জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন তাঁরা
কোনো কথা না বলে ছবি প্রকাশ করে গুঞ্জনের জবাব দিয়েছেন এই দম্পতি। দুজনের সম্পর্কটা অটুট রয়েছে বলেই জানিয়েছে পাকিস্তানি সংবাদমাধ্যমগুলো
এটি শোয়েব মালিকের তৃতীয় বিয়ে, সানার দ্বিতীয়। ২০২০ সালে পাকিস্তানি গায়ক উমর জসওয়ালকে বিয়ে করেছিলেন সানা। ২০২৩ সালে আলাদা হয়ে যান তাঁরা
পাকিস্তানি টিভি সিরিয়ালের জনপ্রিয় অভিনেত্রীদের একজন সানা। ২০১২ সালে ‘শেহের–ই–জাত’ সিরিয়াল দিয়ে অভিনয়ে অভিষেক ঘটে তাঁর
রোমান্টিক সিরিয়াল ‘কাহানি’তে অভিনয়ের সুবাদে দর্শকমহলে পরিচিতি পান তিনি। এতে অভিনয়ের জন্য লাস্ট স্টাইল অ্যাওয়ার্ডে মনোনয়নও পান তিনি। পরবর্তী সময়ে ‘রুশওয়াই’, ‘ডাঙ্ক’সহ বেশ কয়েকটি সিরিয়ালে পাওয়া গেছে তাঁকে
