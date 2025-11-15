কচি খন্দকারের নাটক সিনেমায় মোশাররফ করিম

এর আগে কচি খন্দকারের পরিচালনায় এফডিসি, ইয়েস বস নো বস, ভূগোল, বাঙ্গি টিভিসহ প্রায় সব নাটকেই অভিনয় করেছিলেন মোশাররফ করিম। কিন্তু এবার ছিল ব্যতিক্রম। কারণ, এই নির্মাতা ও অভিনেতার ‘তেল ছাড়া পরোটা’ ধারাবাহিকে নেই মোশাররফ করিম। তবে মোশাররফকে না পেয়ে হাল ছাড়েননি। এবার মোশাররফকে নিয়ে একসঙ্গে দুটি খবর দিলেন কচি খন্দকার।
এই অভিনেতা জানান, তাঁর পরিচালিত ধারাবাহিকই নয়, একটি সিনেমাতেও অভিনয় করতে যাচ্ছেন মোশাররফ করিম। গত বৃহস্পতিবারে সেসবই চূড়ান্ত করেছেন। কচি খন্দকার বলেন, ‘আমার নাটকে সব সময়ই মোশাররফ থাকেন। এবার তাঁর ব্যস্ততায় আমরা শুরুতে মোশাররফ করিমকে পাইনি। তবে তাঁর অংশের গল্প রেডি করে রেখেছিলাম। আমার নাটকের ১০০ পর্বের পরে যোগ দেবেন মোশাররফ। সেভাবে চমক নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে গল্প।’
এর আগেও তাঁদের দেখা গিয়েছিল কমেডি গল্পে। যার মধ্য দিয়ে সামাজিক বার্তা দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। এবারও তার ব্যতিক্রম নয়। ‘মোশাররফ করিমদের দেখা যাবে তেল কোম্পানির মালিকানা হারিয়ে সংগ্রাম করা এক চরিত্রে। মূলত তেল কোম্পানি থেকে তাঁর অংশ দখল হয়ে যায়। দর্শক শুরুতেই দেখবেন হাটে হাটে মোশাররফ করিমকে তেল বিক্রি করতে। সব মিলিয়ে চরিত্রটি বেশ মজার। মোশাররফ চরিত্রটি নিজেও অনেক পছন্দ করেছেন।’ শিগগির নাটকটির শুটিংয়ে অংশ নেবেন এই অভিনেতা।
এদিকে বেশ কয়েক বছর ধরে ক্যারিয়ারে প্রথম সিনেমা নির্মাণের ঘোষণা দিচ্ছেন কচি। কিন্তু বেশ কিছু জটিলতায় সিনেমার কাজ শুরু করতে পারছিলেন না। তিনি জানালেন, এবার আর পেছনে ফিরতে চান না। সেটা নাকি সম্ভবও না। ইতিমধ্যে সিনেমাটির শুটিংয়ের শিডিউল চূড়ান্ত করছেন। এই অভিনেতা ও নির্মাতা বলেন, ‘আমরা একসঙ্গেই নাটক ও সিনেমার শিডিউল নিয়ে কথা বলেছি। সেভাবেই সব লক করা। আমাদের ইচ্ছা আগামী এপ্রিল মাসে সিনেমার শুটিং শুরু করা। সেভাবেই সবকিছু প্রস্তুত হচ্ছে।’
ইতিমধ্যে সিনেমার গল্প, চিত্রনাট্যও করে ফেলেছেন। ফুটবলের প্রতি ভালোবাসা ঘিরেই সিনেমার গল্প। এই সিনেমার নাম মাই ডিয়ার ফুটবল। সিনেমায় কী ধরনের গল্পে অভিনয় করবেন জানতে চাইলে কচি খন্দকার বলেন, ‘সিনেমার গল্প বহুদিন ধরেই ভাবা। তবে সেটা এখনোই বলতে চাইনি। এটুকু বলব, এমন কনসেপ্টে আমি নাটক বানাইনি। এই গল্পটি সিনেমার জন্য আরও প্রায় এক দশক আগে ভেবেছি। সেখানে মোশাররফ দুর্দান্ত একটি চরিত্রে অভিনয় করবেন। আরও অনেক সারপ্রাইজ আছে। সেগুলো এখনই বলতে চাই না। আমরা সংবাদ সম্মেলন করেই সব জানাব।’