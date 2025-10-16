সুনেরাহ বিনতে কামাল
রাতে আয়নায় তাকাতেই চমকে গেলাম...

অভিনেত্রী সুনেরাহ বিনতে কামাল সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বেশ সক্রিয়। প্রতিদিনের দিনযাপন থেকে ঘোরাঘুরি নানা কিছু শেয়ার করেন ফেসবুকে। তবে এবার ভক্ত–অনুসারীদের সঙ্গে ভাগাভাগি করে নিয়ে নিজের কিছু ব্যক্তিগত অনুভূতি।
গতকাল রাতে নিজের এলোমেলা চুলের ছবি দিয়ে ফেসবুকে এক দীর্ঘ পোস্ট দিয়েছেন অভিনেত্রী। তিনি লিখেছেন, ‘শুটিং শেষ করে আজ রাতে বাড়ি ফিরে আয়নায় তাকাতেই চমকে গেলাম। চুলগুলো এমন খসখসে আর কোঁকড়ানো হয়ে গেছে! নিজের এই নতুন লুকটা চোখে লেগে রইল। ভাবলাম—কখনো চুল মসৃণ, সোজা, রেশমি হয়; কখনো আবার এমন কোঁকড়ানো। প্রতিটা হেয়ারস্টাইলেই আমি একেবারে আলাদা দেখাই।’

পর্দার আর বাস্তবের লুক নিয়ে অভিনেত্রী আরও লিখেছেন, ‘কখনো রোদে পোড়া গায়ের রঙে ট্যান লেগে চকচক করে, আবার কখনো সমান টোনের হালকা বাদামি ত্বক। অবাক হয়ে যাই, প্রতিবার পর্দায় নতুন চরিত্রে অভিনয় করার সময় আমার চেহারাটা কতভাবে বদলে যায়! আর যেমনটা পর্দায় হয়, তেমনই জীবনের প্রতিটা রূপও আমি সমান ভালোবাসি। সত্যি, এটা যেন এক রকম জাদু।’

নিজের পোস্টে সুনেরাহ আরও লিখেছেন, ‘কেউ আমার এক রূপ পছন্দ করবে, কেউ অন্যটা। কেউ হয়তো কোনোটাই করবে না। কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না। জীবন এত বড়, করার মতো কাজও অনেক! নিজের উন্নতি, নতুন কিছু শেখা আর সৃষ্টির আনন্দে ব্যস্ত থাকলে অন্যের খুঁত ধরার সময়ই থাকে না।’

ভালোবাসা ছড়িয়ে দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে সুনেরাহ পোস্ট শেষ করেছেন এভাবে, ‘আমি এখন প্রতিদিন নিজের একটু ভালো সংস্করণ হওয়ার চেষ্টা করছি—কাউকে হারানোর জন্য নয়, নিজের জন্যই। তাই বলি, নিজের দিকে মন দিন। ভালোবাসা নিন, ভালোবাসা ছড়িয়ে দিন। আর বিনয়ী হন।’
অভিনেত্রী সব শেষ আলোচনায় ছিলেন তানিম নূরের ‘উৎসব’ সিনেমা দিয়ে। ছবিতে স্বল্প সময়ের উপস্থিতিতেই নজর কাড়েন তিনি।

