‘ভাঙতে হয়, জোড়া লাগতে হয়’

মডেল ও চিত্রনায়িকা বিদ্যা সিনহা মিম সম্প্রতি মালদ্বীপে গেয়েছিলেন। জানা গেছে, একটি কাজে অংশ নেওয়ার জন্য এই যাত্রা। তবে কাজের ফাঁকে তিনি ঘোরাঘুরি ও অবকাশ উপভোগ করেছেন। তাঁর সেই ভ্রমণের কিছু স্থিরচিত্র তিনি ফেসবুকে ভাগ করেছেন, যা ইতিমধ্যেই ভক্তদের মধ্যে বেশ সাড়া ফেলেছে।
মিম তাঁর সাম্প্রতিক ফেসবুক পোস্টে সমুদ্রের সামনের একটি ভিডিও ক্লিপ শেয়ার করেছেন। সেই পোস্টে তিনি লিখেছেন—‘সমুদ্র আমাকে শেখায় কীভাবে ভাঙতে হয়, আবার জোড়া লাগতে হয়, কীভাবে গভীর হয়েও শান্ত থাকা যায়। কিছু দুঃখ ঢেউ হয়ে আসে, কিছু স্মৃতি বালুতে মিলিয়ে যায়, আর আমি বুঝে নিই—সবকিছুর শেষ নেই, শুধু রূপ বদলায়।’
মিমের এই লেখার মাধ্যমে বোঝা যাচ্ছে, তিনি শুধু কাজের চাপ থেকে মুক্তি পাচ্ছেন না, বরং প্রকৃতির সান্নিধ্যে মানসিক প্রশান্তিও খুঁজে পাচ্ছেন। সমুদ্রের ঢেউ ও শান্ত পরিবেশে কাটানো সময় ভক্তদের মনেও বিশেষ সাড়া ফেলেছে। ফেসবুকে মিমের ঘোরাঘুরির স্থিরচিত্রগুলো শেয়ার ও প্রশংসিত হচ্ছে। ভক্তরা মন্তব্যের মাধ্যমে তাঁর সৌন্দর্য, ভ্রমণের মুহূর্ত এবং জীবনকে উপলব্ধি করার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে মুগ্ধতা প্রকাশ করছেন। মিমের পোস্ট থেকে দেখা যাচ্ছে, তিনি শুধু কাজের জন্যই নয়, বরং নিজেকে সময় দিচ্ছেন এবং প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করছেন।
এদিকে আগামী বছরের ঈদুল ফিতরের সিনেমা জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন মিম। ঢাকার বাইরে মাসখানেক ধরে এই সিনেমার শুটিং করেছেন। ‘মালিক’ নামের এই ছবিটির পরিচালক সাইফ চন্দন। এতে মিম অভিনয় করেছেন আরিফিন শুভর বিপরীতে। দুজনকে একসঙ্গে শেষবার দেখা গিয়েছিল গোলাম সোহরাব পরিচালিত ‘সাপলুডু’ সিনেমায়।
চার বছর পর আবার জুটি বেঁধেছেন তাঁরা। তবে শুটিং পুরোদমে শুরু হলেও এখনো এই নতুন সিনেমার বিষয়ে মুখ খুলছেন না পরিচালক সাইফ চন্দন থেকে শুরু করে নায়ক–নায়িকা, কেউই। এই ছবির গল্প অ্যাকশন ঘরানার, যেখানে শুভ ও মিমকে দর্শক দেখবেন একদম নতুনভাবে। চরিত্রের প্রয়োজনে দুজনই কঠোর ডায়েট ও ফিটনেস ট্রেনিং নিয়েছেন বলে জানা গেছে। মিম অভিনীত আরেকটি সিনেমা মুক্তির অপেক্ষায়, ওয়াহিদ তারেক পরিচালিত ছবিটির নাম ‘দিগন্তে ফুলের আগুন’। শমী কায়সার প্রযোজিত এই সিনেমায় মিমকে দেখা যাবে শহীদুল্লা কায়সারের স্ত্রী পান্না কায়সারের চরিত্রে।