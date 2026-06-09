দীপ্তি চৌধুরীর সেই পোস্ট ভাইরাল, কী লিখেছিলেন স্বামীকে নিয়ে

চ্যানেল আইয়ের জনপ্রিয় অনুষ্ঠান টু দ্য পয়েন্ট, স্ট্রেইট কাটসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের উপস্থাপনার মাধ্যমে দর্শকের কাছে পরিচিত মুখ দীপ্তি চৌধুরী বিয়ের পর থেকেই সামাজিকমাধ্যমে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছেন। তাঁর বিয়ের খবর প্রকাশ্যে আসার পর শুভেচ্ছার পাশাপাশি নানা আলোচনা-সমালোচনাও দেখা গেছে অনলাইনে। তবে সেসবের মধ্যেও নিজের জীবনের নতুন অধ্যায় নিয়ে উচ্ছ্বাস ও আবেগ প্রকাশ করেছেন তিনি।
সম্প্রতি রাজধানীর বাংলামোটরের একটি রেস্তোরাঁয় পারিবারিক আয়োজনে দীপ্তি চৌধুরীর আক্দ অনুষ্ঠিত হয়। দুই পরিবারের সদস্য, আত্মীয়স্বজন ও ঘনিষ্ঠজনদের উপস্থিতিতে সম্পন্ন হয় বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা। তাঁর স্বামী মুশতাক ইবনে আইয়ুব পেশায় শিক্ষক ও গবেষক। যুক্তরাজ্যে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের পর অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি সম্পন্ন করেছেন তিনি। বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড বায়োটেকনোলজি বিভাগে সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত।
বিয়ের খবর প্রকাশের পর থেকেই সামাজিকমাধ্যমে দীপ্তির ব্যক্তিগত জীবন, বয়স, পেশাগত পরিচয় এবং তাঁর স্বামীকে ঘিরে নানা ধরনের মন্তব্য ছড়িয়ে পড়ে। অনেকেই নবদম্পতিকে শুভেচ্ছা জানালেও কেউ কেউ ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে অযাচিত কৌতূহল ও সমালোচনায় মেতে ওঠেন। তবে এসব বিষয়ে সরাসরি কোনো প্রতিক্রিয়া না দিয়ে নিজের অনুভূতি প্রকাশের পথই বেছে নিয়েছেন দীপ্তি।
ফেসবুকে স্বামীকে নিয়ে দেওয়া এক আবেগঘন পোস্টে দীপ্তি লিখেছেন, ‘যাকে না পাওয়া ছিল একমাত্র আফসোস, আল্লাহ তাঁকে জীবনসঙ্গী হিসেবে উপহার দিয়েছেন। আল্লাহ মহান!’ এই একটি বাক্যই তাঁর অনুভূতির গভীরতা প্রকাশ করেছে বলে মনে করছেন অনেক। একই পোস্টে তিনি আরও লিখেছেন, ‘তিনি আমার দেখা সবচেয়ে সুন্দর হৃদয়ের মানুষ। তাঁর প্রতি ভালোবাসার সঙ্গে জড়িয়ে আছে গভীর শ্রদ্ধা। চলুন, ভদ্রলোক, আমরা আমাদের এই নতুন যাত্রা শুরু করি।’
দীপ্তির এই লেখার পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সাড়া পড়ে। আড়াই লাখের বেশি রিঅ্যাকশন এসেছে এবং মন্তব্য করা হয়েছে ২৫ হাজারের বেশি। দীপ্তির সেই পোস্ট শেয়ার হয়েছে দেড় হাজারের কাছাকাছি। অনেকেই মন্তব্য করেছেন, ভালোবাসার চেয়ে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে জীবনসঙ্গীকে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার এই ভাষা বেশ ব্যতিক্রমী। কেউ কেউ আবার লিখেছেন, সম্পর্কের ক্ষেত্রে পারস্পরিক সম্মানই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি—দীপ্তির লেখায় সেই উপলব্ধিরই প্রতিফলন দেখা গেছে।
বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা শেষ হওয়ার পরও পেশাগত ব্যস্ততায় ফিরে গেছেন দীপ্তি। অনুষ্ঠান রেকর্ডিং ও উপস্থাপনার কাজ নিয়ে আগের মতোই ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছেন তিনি। ব্যক্তিগত জীবনের নতুন অধ্যায় শুরু হলেও পেশাগত দায়িত্ব থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নেননি।
এর আগে গায়েহলুদ অনুষ্ঠানের কিছু ছবি প্রকাশ করেও আলোচনায় আসেন দীপ্তি। গতকাল রাতে পোস্ট করা স্থিরচিত্রে নিজেকে ‘আত্মবিশ্বাসী নববধূ’ উল্লেখ করেছেন। গায়েহলুদের স্থিরচিত্র পোস্ট করে তিনি লিখেছিলেন, ‘একমুঠো হলুদ, এক আকাশ আনন্দ, আর এক জীবনের অপেক্ষা।’ ছবিগুলোতেও ভক্ত-অনুরাগীদের শুভেচ্ছার পাশাপাশি নানা রকম প্রতিক্রিয়া দেখা যায়।