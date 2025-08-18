দুই পরিবারের দ্বন্দ্ব আর প্রেম নিয়ে ‘গিট্টু’

দুই পরিবারের দীর্ঘদিনের শত্রুতা, মারামারি আর ঠাট্টা–ট্রলের মধ্যে বেরিয়ে এল প্রেমের গল্প। খন্দকার পরিবারের মেয়ে মিতা এবং মির্জা পরিবারের ছেলে রাতুল, চোখে চোখ রেখে লড়লেও, কে যেন এলাকার দেয়ালে তাদের নাম লিখে রাখে—‘রাতুল+মিতা’। ক্ষিপ্ত রাতুল, লাঠিসোঁটা হাতে প্রতিশোধ নিতে যাওয়া মিতা এবং একে অপরের সঙ্গে ছোটখাটো জটিল পরিস্থিতি—এ ঘটনাগুলো থেকে শুরু হয় ‘গিট্টু’র হাস্যরস যাত্রা। এটি নতুন ধারাবাহিক নাটক।
বৈশাখী টিভির নতুন কমেডি ধারাবাহিক ‘গিট্টু’ ১৯ আগস্ট থেকে সপ্তাহে তিন দিন (মঙ্গল, বুধ ও বৃহস্পতিবার) রাত ৯টা ২০ মিনিটে প্রচারিত হবে। নাটকটি লিখেছেন সুস্ময় সুমন, পরিচালনা করেছেন রুমান রুনি।
এতে অভিনয় করেছেন আবদুল্লাহ রানা, শারাফ আহমেদ জীবন, নাজিয়া হক অর্ষা, মাহমুদুল ইসলাম মিঠু, সেমন্তী সৌমি, সাদ্দাম মাল, হোসাইন নীরব, শবনম পারভীনসহ একঝাঁক তারকা। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়েছে।
নাটকের গল্পের কেন্দ্রবিন্দু দুই পরিবারের দ্বন্দ্ব। খন্দকার ও মির্জা—একসময় বন্ধু, কিন্তু ব্যবসা ও পারিবারিক অমীমাংসিত সমস্যার কারণে তাদের সম্পর্ক ভেঙে যায়। নাটকের ভাষায় বলা হয়, ‘গিট্টু লাগে’—যেটি হলো এই দুই পরিবারের মধ্যে চলমান ছোটখাটো বিবাদ ও ঠাট্টার গল্প। এর মধ্যেই উঠে আসে মিতা ও রাতুলের প্রেম, যা প্রতিদিনের বিবাদ, হাস্যরসের পাশাপাশি সামাজিক বন্ধন ও ভালোবাসার মূল্য তুলে ধরে।
নির্মাতার ভাষ্যে, ‘মিতা ও রাতুলের গল্প কেবল বিনোদন নয়। এটি ভালোবাসা, বন্ধুত্ব ও মানবিকতার বার্তা দেয়। তারা পরিবারের চোখে শত্রু হলেও, নিজের মতো করে ভালোবাসা ও মানবিকতার উদাহরণ স্থাপন করে। নাটকটি দেখার পর দর্শক হাসবেন, চমকাবেন এবং গল্পের মধ্যে লুকানো মানবিকতা অনুভব করবেন।’
সব মিলিয়ে নাটকটি কেবল হাস্যরস বা প্রেমের গল্প নয়। এটি সমাজে চলমান পারিবারিক দ্বন্দ্ব, ভালোবাসা, বন্ধুত্ব ও মানবিকতার গল্পকে সহজ–সাবলীল ও প্রাঞ্জলভাবে তুলে ধরবে বলে আশা নির্মাতার।