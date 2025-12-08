কেয়া পায়েলের বিয়ে কবে? যা জানালেন অভিনেত্রী

অল্প সময়ের অভিনয়জীবনেই নাটকে নিজের শক্ত অবস্থান তৈরি করেছেন কেয়া পায়েল। নিয়মিত কাজ আর বৈচিত্র্যময় চরিত্রে অভিনয়ের মধ্য দিয়ে দর্শকের কাছে বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছেন এই অভিনেত্রী। সম্প্রতি তার অভিনীত নাটক ‘তুমি আমার বউ’ প্রশংসা কুড়িয়েছে দর্শকমহলে। নাটকের সাফল্যের পর কিছুদিন বিরতি নিয়ে একটি গানের ভিডিওতে ভিন্ন রূপে নিজেকে উপস্থাপন করেছেন তিনি।
এর আগে প্রথম আলোকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে কেয়া পায়েল জানান, অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই তিনি অন্তত ৪০০ নাটকে অভিনয় করেছেন। ব্যস্ত থাকতে ভালোই লাগে তাঁর। তবে ভবিষ্যতে কাজের চাপ কিছুটা কমিয়ে আনতে চান অভিনেত্রী। সেই ভাবনা থেকেই অভিনয়ের পাশাপাশি ব্যবসায়ও মনোযোগ দিয়েছেন তিনি। দেড় বছর আগে শুরু করেছেন ‘পার্ল বাই পায়েল মেকওভার অ্যান্ড স্যালন’। সুযোগ পেলেই নিজের প্রতিষ্ঠানে সময় দেন কেয়া।
২০২০ সাল থেকে নাটকে নিয়মিত কাজ করছেন কেয়া পায়েল। অভিনয়ে ব্যস্ত থাকলেও এখনো বিয়ের পিঁড়িতে বসেননি তিনি। ফলে স্বাভাবিকভাবেই ভক্ত–অনুরাগীদের মধ্যে কৌতূহল—কেয়া পায়েলের বিয়ে কবে?
সম্প্রতি সময় টেলিভিশনের অনুষ্ঠান ‘সময়ের গল্প’-এ হাজির হয়ে বিয়ে নিয়ে নিজের ভাবনার কথা জানান এই অভিনেত্রী। কেয়া পায়েলের ভাষায়, ‘বিয়ে যদি করি, সবাইকে জানিয়েই করব। বিয়ে জানিয়ে করাটাই সুন্দর। জীবনের এত সুন্দর পথচলায় আমি চাই সবার আশীর্বাদ থাকুক।’
বিয়ে ও জীবনদর্শন নিয়ে আরও গভীর ভাবনার কথাও জানান তিনি। কেয়া বলেন, ‘সব মেয়েরই উচিত স্বাধীনভাবে চলা। যে পরিবারে আমার বিয়ে হবে, আমি চাই তারা আমাকে আপন করে নিক। আমিও তাদের আপন করে নেব। এক জীবন কাটিয়েছি মা–বাবার সঙ্গে, আরেক জীবন কাটাব আরেক মা–বাবার সঙ্গে। তখন নতুন করে আরেক কেয়া পায়েলের জন্ম হবে।’
তবে এখনই বিয়ে নিয়ে বেশি কথা বলতে চান না অভিনেত্রী। কেয়া পায়েলের স্পষ্ট বক্তব্য, বিয়ের ক্ষেত্রে তিনি শুধু সৃষ্টিকর্তার ওপরই ভরসা রাখতে চান।