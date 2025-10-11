ব্যাংককে সাফা, রইল ৮টি ছবি

ছোট পর্দার অভিনেত্রী সাফা কবির সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বেশ সক্রিয়। নিয়মিতই ফেসবুক–ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করেন দিনযাপন থেকে কাজের খবর। গতকালও নতুন ছবি দিয়েছেন তিনি। ছবিতে ছবিতে জেনে নেওয়া যাক সাফা সম্পর্কে কিছু তথ্য—
বিনোদন ডেস্ক
গতকাল নিজের ফেসবুকে পোস্ট করেছেন থাইল্যান্ডের ব্যাংকক থেকে একগুচ্ছ ছবি। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকেছবিগুলো পোস্ট করে সাফা লিখেছেন, ‘এমন ক্যাফেগুলো খুবই ভালোবাসি যেগুলোর নিজস্ব নান্দনিক ছোঁয়া থাকে—প্রকৃতির খানিকটা মিশ্রণ, ভালো খাবার, আনন্দদায়ক পরিবেশ, আর ছবির জন্য আদর্শ স্থান। মুহূর্তটা হাতছাড়া করতে পারিনি, তাই ধরে রাখলাম।’ অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে
তাঁর নতুন ছবিগুলো বেশ পছন্দ করেছেন ভক্ত–অনুসারীরা। অনেকেই লিখেছেন, ‘আপনাকে সুন্দর লাগছে।’ অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকেব্যাংককে কাজের সূত্রে, নাকি ঘোরাঘুরি করতে গিয়েছেন, তা অবশ্য জানাননি সাফা। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে
‘তুমি’, ‘সন্ধি’, ‘শেষ থেকে শুরু’সহ গত কয়েক মাসে সাফা অভিনীত বেশ কিছু নাটক আলোচিত হয়েছে। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে এমনিতেই কাজের ফাঁকে ঘোরাঘুরি করতে পছন্দ করেন সাফা। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকেপ্রায়ই দেশে–বিদেশে ঘোরাঘুরির ছবি পোস্ট করেন। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে