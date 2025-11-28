বিয়ে করলেন চ্যাম্পিয়ন হিরো বাঁধন, পাত্রী কে

রিয়ালিটি শো ‘ফেয়ার অ্যান্ড লাভলী মেন চ্যানেল আই হিরো’ প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়ে ৯ বছর আগে বিনোদন অঙ্গনে শুরুটা হয় বাঁধন সাহার। এরপর নাটক আর চলচ্চিত্রে অভিনয় শুরু করেন। এখনো অভিনয়ের সঙ্গে আছেন।
গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে বাঁধন জানান, তিনি বিয়ে করেছেন। আজ শুক্রবার দুপুরে ঢাকার অদূরে একটি কনভেনশন সেন্টারে বাঁধনের বিবাহোত্তর সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।
বাঁধনের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, কনে মনিষা দে ঢাকার একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ব্যবসায় প্রশাসনে স্নাতক শেষ করেছেন। পারিবারিকভাবে তাঁদের বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হয়।
বাঁধন বলেন, ‘দুই বছর ধরে পরিবার থেকে আমার বিয়ের বিষয়ে ভাবছিল। এ নিয়ে আমার সঙ্গে তাঁরা কথা বলেছেন। এর মধ্যে মনিষার সঙ্গে আমার পরিচয়। ৯ মাস ধরে পরিচয়ের পর বিষয়টি আমাদের দুই পরিবারকে জানানো হয়। এরপর অভিভাবক পর্যায়ে কথা বলে, ২৬ নভেম্বর বিয়ের আনুষ্ঠানিকতার আয়োজন করা হয়।’
বাঁধন জানান, সাতক্ষীরার একটি রিসোর্টে তাঁদের বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হয়। বিয়েতে দুই পরিবারের আত্মীয়স্বজন ও বর–কনের বন্ধুবান্ধব উপস্থিত ছিলেন।
বাঁধন অভিনীত দুটি সিনেমা মুক্তির অপেক্ষায় আছে। একটি অনম বিশ্বাস পরিচালিত ‘ঠিকানা বাংলাদেশ’, অন্যটি কৌশিক শংকর দাশ পরিচালিত ‘দাফন’। বাঁধন আশা করছেন, আগামী বছর এই সিনেমা দুটি মুক্তি পাবে। এর বাইরে এখন নিয়মিত নাটক ও বিজ্ঞাপনচিত্রে অভিনয়টা চালিয়ে যাচ্ছেন বাঁধন।