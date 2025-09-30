রাফিয়াত রশিদ মিথিলা
রাফিয়াত রশিদ মিথিলা
টেলিভিশন

মিথিলার পাসপোর্টে কি সৃজিতের নাম আছে?

বিনোদন প্রতিবেদকঢাকা

পশ্চিমবঙ্গের নির্মাতা সৃজিত মুখার্জি নাকি প্রেম করছেন। বেশ কিছুদিন ধরেই শোনা যাচ্ছে এমন গুঞ্জন। তাঁর কথিত প্রেমিকা আর কেউ নন, অভিনেত্রী সুস্মিতা চট্টোপাধ্যায়।

শারদীয় দুর্গোৎসবের মধ্যে গতকাল সুস্মিতার সঙ্গে তোলা কয়েকটি ছবি ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করেছেন সৃজিত। এর আগে ‘ডিয়ার মা’ সিনেমার প্রিমিয়ারেও একসঙ্গে হাজির হয়েছিলেন তাঁরা। বিষয়টি নিয়ে প্রেমের গুঞ্জনটা আরও উসকে উঠেছে।

বিষয়টি নিয়ে গুঞ্জনের মধ্যে মাছরাঙা টেলিভিশনের ‘বিহাইন্ড দ্য ফেম উইথ আরআরকে’ অনুষ্ঠানে অভিনেত্রী রাফিয়াত রশিদ মিথিলাকে প্রশ্ন করা হয়, অনেকে বলছেন, সৃজিত মুখার্জি এখন আর আপনার হাজব্যান্ড (স্বামী) নয়—আপনি কী বলবেন? জবাবে মিথিলা বলেন, ‘এটা তো যারা বলছে, তারা বলছে। আমি কিছুই বলব না।’

Also read:মিথিলার অর্জন, সৃজিত মুখার্জির শুভেচ্ছা
মিথিলা

উনি কি এখনো আপনার স্বামী?—এমন প্রশ্নের জবাবে দুই সেকেন্ড সময় নিয়ে মিথিলা বলেন, ‘হ্যাঁ’। পাসপোর্টে তাঁর নামটি আছে?—মাথা নেড়ে মিথিলা বলেন, ‘হ্যাঁ।’

২০১৯ সালের ডিসেম্বরে সৃজিতকে বিয়ে করেছেন মিথিলা। বিয়ের পর মেয়ে আইরাকে নিয়ে কলকাতায় থিতু হয়েছিলেন মিথিলা, আইরাকে কলকাতার স্কুলে ভর্তি করিয়েছিলেন। তবে দুই বছর ধরে মেয়েকে নিয়ে ঢাকায় রয়েছেন তিনি।

Also read:তাহসানের সঙ্গে বিচ্ছেদ: মিথিলা ভেবেছিলেন শেষ পর্যন্ত সব ঠিক হয়ে যাবে
মিথিলা ও সৃজিত মুখার্জি

সৃজিত মুখার্জির সঙ্গে মিথিলার দূরত্ব নিয়ে আলোচনাও রয়েছে। একসঙ্গে দুজনের ছবিও খুব একটা দেখা যায় না। ২০২৪ সালের জুলাইয়ের পর মিথিলা আর কলকাতা যাননি। কেন যাননি জানতে চাইলে মিথিলা বলেন, ‘ভিসা নাই।’

Also read:পড়তে বসলে পৃথিবীর সব ভুলে যাই, পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন শেষে মিথিলা
‘বিহাইন্ড দ্য ফেম উইথ আরআরকে’ অনুষ্ঠানে সঞ্চালক রুম্মান রশীদ খান ও অভিনেত্রী রাফিয়াত রশিদ মিথিলা

এই বছরের আগস্টে ইউনিভার্সিটি অব জেনেভা থেকে আর্লি চাইল্ডহুড এডুকেশন নিয়ে পিএইচডি ডিগ্রি সম্পন্ন করেছেন মিথিলা। মিথিলাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন সৃজিত। মিথিলার পোস্ট শেয়ার করে সৃজিত লিখেছেন, ‘অবিশ্বাস্য সাফল্য, অভিনন্দন!’ সৃজিতের শেয়ার করা পোস্টে মিথিলাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন অনেকেই।

আরও পড়ুন