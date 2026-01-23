হানিয়া আমিরের সিরিয়ালটি নিয়ে আলোচনার ঝড়

২০২৪ সালে ‘কাভি মে কাভি তুম’ সিরিয়ালে অভিনয় করে প্রশংসা পান হানিয়া আমির। মাঝে আর কোনো সিরিয়ালে দেখা যায়নি তাঁকে। বছরখানেকের বিরতির পর আরও সিরিয়ালে ফেরেন এই তারকা।
‘মেরি জিন্দেগি হ্যায় তু’ সিরিয়ালে অভিনয় করে নজর কেড়েছেন হানিয়া। এতে প্রথমবারের মতো তাঁর বিপরীতে অভিনয় করেছেন বিলাল আব্বাস খান। আইরা ও কাময়ার চরিত্রে দেখা গেছে এই জুটিকে।
২০২৫ সালের ৭ নভেম্বর এআরআই ডিজিটালে প্রচারে এসেছে ‘মেরি জিন্দেগি হ্যায় তু’। ইউটিউবে প্রতিটি পর্ব কোটির বেশিবার ভিউ হয়। এ বছরের জানুয়ারির শুরুতেই সিরিয়ালটি ৬০০ মিলিয়ন ভিউ ছড়িয়েছে।
সিরিয়ালটি নিয়ে আলোচনার ঝড়। পাকিস্তানের গণ্ডি পেরিয়ে বাংলাদেশ ও ভারতেও দর্শকের মধ্যেও সাড়া ফেলেছে।
প্রেম, বিশ্বাস, ভুল–বোঝাবুঝি ও আবেগের টানাপোড়েন ঘিরে সিরিয়ালের গল্প আবর্তিত হয়েছে। এতে কাময়ার ও আইরার সম্পর্ককে পর্দায় তুলে ধরা হয়েছে। পর্দায় হানিয়া আমির ও বিলাল আব্বাস খানের রসায়ন নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে চর্চা করছেন দর্শকেরা।
আলোচনার পাশাপাশি ধীরগতি ও অতিরিক্ত ফ্ল্যাশব্যাকের জন্য সমালোচনাও করছেন কেউ কেউ। দর্শকেরা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে লিখছেন, চিত্রনাট্য আরও ঝরঝরে হতে পারত।
সিরিয়ালের টাইটেল গানটি জনপ্রিয়তা পেয়েছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে গানটি ট্রেন্ডিংয়ে রয়েছে। সিক্স সিগমা প্লাসের প্রযোজনায় ‘মেরি জিন্দেগি হ্যায় তু’ নির্মাণ করেছেন মুসাদ্দিক মালেক।
গত বছরের মাঝামাঝির দিকে ‘সর্দার জি ৩’ দিয়ে বলিউডে অভিষেক ঘটেছে হানিয়ার।
২০১৬ সালে ‘জনান’ চলচ্চিত্রের মাধ্যমে বড় পর্দায় অভিষেক ঘটে হানিয়ার। এক দশকের ক্যারিয়ারে ‘মেরে হামসাফার’, ‘ফেইরি টেল’, ‘দিলরুবা’, ‘আনা’র মতো ধারাবাহিকে অভিনয় করে খ্যাতি পেয়েছেন তিনি।