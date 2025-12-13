২০১৩ সালে প্রথম আলোকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে শায়না বলেছিলেন, ‘একসময় মৌ আপুর বিজ্ঞাপনচিত্র দেখতাম আর ভাবতাম, আমিও যদি মডেল হতে পারতাম। তাঁকে দেখেই মিডিয়ায় কাজ করতে এসেছি। উচ্চমাধ্যমিক প্রথম বর্ষে পড়ার সময় বিজ্ঞাপনচিত্রে কাজ করি।’
টেলিভিশন

‘এক জীবনে এত প্রেম’ গানের মডেল শায়না কোথায়?

সংগীতশিল্পী শহীদ ও শুভমিতার ‘এক জীবন’ গানের ভিডিও চিত্রে মডেলিং করে সাড়া ফেলেছিলেন মডেল ও অভিনেত্রী শায়না আমিন। তিনি এখন কোথায়?

মকফুল হোসেন
২০০৫ সালে বিজ্ঞাপনচিত্রে মডেলিং করে শোবিজে অভিষেক ঘটে শায়নার। অল্প সময়েই মডেল হিসেবে পরিচিতি পান তিনি।
২০০৬ সালে ‘ক্রস কানেকশন’ নামের একটি নাটক দিয়ে ছোট পর্দায় অভিষেক ঘটে শায়নার
টিভি নাটকের বাইরে চলচ্চিত্রেও দেখা গেছে শায়নাকে। ‘মেহেরজান’, ‘পিতা’ ও ‘পুত্র এখন পয়সাওয়ালা’ চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন
২০১১ সালে ‘এক জীবন’ গানের ভিডিও চিত্রে মডেলিং করে তুমুল জনপ্রিয়তা পেয়েছেন শায়না। এই গানের ভিডিও চিত্রের জন্যই দর্শকেরা এখনো তাঁকে মনে রেখেছেন।
২০১৫ সালের ২০ মার্চ যুক্তরাজ্যপ্রবাসী মাসুদ রানাকে বিয়ে করেন শায়না আমিন। বিয়ের পর যুক্তরাজ্যে থিতু হন তিনি
মাসুদ রানা ও শায়নার সংসারে আরশিয়া ও নুমাইর নামে দুই সন্তান রয়েছে
বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে শায়না বলেন, অভিনয়কে এখনো মিস করেন তিনি। আবারও অভিনয়ে ফেরার আপাতত কোনো পরিকল্পনা নেই তাঁর
পরিবার নিয়ে মাঝেমধ্যে ঢাকায় আসেন এই অভিনেত্রী
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বেশ সরব শায়না। ইনস্টাগ্রামে তাঁর অনুসারী দেড় লাখের মতো ও ফেসবুকে প্রায় সোয়া চার লাখ
