বিন্দুর ফেরা নিয়ে ধোঁয়াশা, প্রযোজক সূত্রে যা জানা গেল

একসময় টেলিভিশন নাটকে নিয়মিত জুটি বেঁধে দর্শকদের মন জয় করেছিলেন জিয়াউল ফারুক অপূর্ব ও আফসানা আরা বিন্দু। দীর্ঘদিন এই জনপ্রিয় জুটিকে একসঙ্গে পর্দায় দেখা না গেলেও সম্প্রতি তাঁদের সম্ভাব্য প্রত্যাবর্তনের খবর ঘিরে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে। বিশেষ করে একটি ওয়েব সিরিজে অপূর্ব-বিন্দু জুটির ফেরার গুঞ্জন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বেশ চর্চিত।
শোনা যাচ্ছে, ‘তাকদীর’ ও ‘কারাগার’খ্যাত সৈয়দ আহমেদ শাওকীর চিত্রনাট্যে এবং সালেহ সোবহান অনীমের পরিচালনায় নির্মিতব্য হইচইয়ের ওয়েব সিরিজ ‘হেডলাইন’-এ দেখা যেতে পারে অপূর্ব ও বিন্দুকে। রাজনৈতিক থ্রিলার ঘরানার এই সিরিজে অপূর্বর একজন সাংবাদিকের চরিত্রে অভিনয়ের কথাও শোনা যায়।
তবে এ তথ্যকে পুরোপুরি অস্বীকার করেছেন হইচই বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর সাকিব আর খান। প্রথম আলোর পক্ষ থেকে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, ‘বিন্দুর ফেরার খবরটা আসলে দিল কে? এখনো কোনো কিছুই নিশ্চিত হয়নি। আমি স্পষ্ট করে বলছি, এটি ভুয়া খবর। এর কোনো সত্যতা নেই।’ প্রযোজক পক্ষের এ বক্তব্যে স্পষ্ট, আলোচিত প্রত্যাবর্তন নিয়ে এখনো আনুষ্ঠানিক কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি।
এ বিষয়ে কথা হলে আফসানা আরা বিন্দুও একই সুরে কথা বলেন। তিনি জানান, ‘এ ধরনের কোনো খবর আমি জানি না। বলার মতো কিছুই হয়নি।’ আলাপ হয়েছে কি না, এমন প্রশ্নে বিন্দু বলেন, ‘আমার সঙ্গে কয়েকজন পরিচালকের কথা হয়েছে, কিছু গল্পের প্রস্তাবও পেয়েছি। কিন্তু আপনি যে বিষয়টি বললেন, সে সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না।’
এর আগে অপূর্ব ও বিন্দু অভিনীত নাটকের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল ‘মেঘ’, ‘মিনারেল ওয়াটার’ ও ‘বিলম্বিত টিকিট’। তাঁদের সর্বশেষ একসঙ্গে দেখা গেছে ২০১৬ সালে বিপাশা হায়াতের গল্পে, চয়নিকা চৌধুরীর পরিচালনায় নির্মিত নাটক ‘তৃতীয়জন’-এ; যেখানে মাহফুজ আহমেদও অভিনয় করেছিলেন।
লাক্স–চ্যানেল আই সুপারস্টার প্রতিযোগিতার মাধ্যমে অভিনয়ে যাত্রা শুরু করা আফসানা আরা বিন্দু একসময় নাটকে নিয়মিত ছিলেন। দীর্ঘ বিরতির পর তাঁকে চরকি প্রযোজিত ওয়েব ফিল্ম ‘উনিশ ২০’-তে দেখা যায়, যেখানে তিনি অভিনয় করেন আরিফিন শুভর বিপরীতে।
সব মিলিয়ে অভিনয়ে অনিয়মিত হয়ে পড়া আফসানা আরা বিন্দুর প্রত্যাবর্তনের গুঞ্জন আপাতত সত্য নয় বলেই জানাচ্ছেন সংশ্লিষ্ট প্রযোজক ও শিল্পীরা। তবে দর্শকদের আগ্রহ যে এখনো অটুট, সেটিই আবারও স্পষ্ট হলো এ আলোচনা ঘিরে।