ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান হাদির মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন অভিনেতা ইরফান সাজ্জাদ। তিনি ফেসবুক স্ট্যাটাসে লিখেছেন, ‘আপনি জিতে গেছেন হাদি।’
অভিনেতা ইরফান সাজ্জাদ হাদির উদ্দেশে লিখেছেন, ‘আপনি বলেছিলেন, সংসদ নির্বাচনে ৫০০ ভোটও যদি পান, তাহলে সেটাই আলহামদুলিল্লাহ! আর আজ লাখ লাখ মানুষ আপনাকে নিয়ে সংসদ ভবনের সামনে! বছরের পর বছর রাজনীতি করা কোনো রাজনীতিবিদ বুকে হাত দিয়ে বলতে পারবেন, আপনি মরে গেলে আপনার জানাজায় এমন উপস্থিতি হবে বা আপনাকে এত মানুষ মনে রাখবেন?’
বাংলাদেশের রাজনীতি নিয়ে নতুন করে স্বপ্ন দেখেছিলেন হাদি। তিনি বলতেন তরুণ প্রজন্মের কথা, দেশের কথা। তাঁর রাজনীতি প্রসঙ্গে ইরফান সাজ্জাদ লিখেছেন, ‘রাজনীতি হোক মানুষের অধিকারের জন্য, দেশের জন্য! আবার বলি, আপনি জিতে গেছেন হাদি—দেশকে দেখিয়ে দিয়ে গেছেন। আল্লাহ আপনাকে জান্নাতুল ফেরদৌস নসিব করুক।’
ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান হাদির দাফন সম্পন্ন হয়েছে। হাদির জানাজায় অংশ নেন লাখো মানুষ। আজ শনিবার বেলা ৩টা ৫০ মিনিটের দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদ–সংলগ্ন জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের সমাধির পাশে ওসমান হাদির দাফন সম্পন্ন হয়।
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটের তফসিল ঘোষণার পরদিন ১২ ডিসেম্বর দুপুরে ঢাকার পুরানা পল্টনের বক্স কালভার্ট রোডে ওসমান হাদিকে মাথায় গুলি করে দুর্বৃত্তরা। প্রথমে তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এবং পরে এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হয়।
উন্নত চিকিৎসার জন্য ১৫ ডিসেম্বর ওসমান হাদিকে এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে করে সিঙ্গাপুরে নেওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গত বৃহস্পতিবার তিনি মারা যান। তাঁর মরদেহ গতকাল সিঙ্গাপুর থেকে দেশে আনা হয়। রাখা হয় জাতীয় হৃদ্রোগ ইনস্টিটিউট হাসপাতালের মর্গে। শরিফ ওসমান বিন হাদির মৃত্যুতে আজ রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা করা হয়েছে।