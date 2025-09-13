বাঁধনের কলকাতা অভিজ্ঞতা বাজে, মুম্বাইয়েরটা কেমন

১৯ বছর ধরে অভিনয়ে আছেন আজমেরী হক বাঁধন। দেশে অভিনয়ের অভিজ্ঞতা থেকে একসময় দেশের বাইরের পরিচালকদের সঙ্গেও কাজের সুযোগ হয় তাঁর। বাঁধনের জীবনে সবচেয়ে আলোচিত ও প্রশংসিত কাজ ‘রেহানা মরিয়ম নূর’। আবদুল্লাহ মোহাম্মদ সাদ পরিচালিত এই ছবি দিয়ে তিনি বাইরের দেশেও নিজের পরিচিতি ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হন। ‘রেহানা মরিয়ম নূর’ মুক্তির পর বাঁধন অভিনয় করেন ভারতীয় পরিচালক সৃজিত মুখার্জির সিরিজে। ‘রবীন্দ্রনাথ এখানে কখনও খেতে আসেননি’ সিরিজে বাঁধন তাঁর কাজের অভিজ্ঞতা যতটা সুখকর হবে ভেবেছিলেন, হয়েছে ঠিক তাঁর উল্টো। কলকাতায় অভিজ্ঞতা খারাপ হলেও মুম্বাইয়ের অভিজ্ঞতা বেশ চমৎকার বলে জানান বাঁধন।
২০২১ সালে কলকাতায় সৃজিত মুখার্জির পরিচালনায় মুক্তি পায় ‘রবীন্দ্রনাথ এখানে কখনও খেতে আসেননি’। এ সিনেমায় প্রথমবারের মতো ওপার বাংলার পরিচালকের সঙ্গে কাজ করেন অভিনেত্রী আজমেরী হক বাঁধন। সিরিজটি দর্শকমহলে বিশেষ প্রশংসিত না হলেও মুসকান জুবেরি চরিত্রে পর্দায় বাঁধনের উপস্থিতি ছিল আলোচনায়। কিন্তু যে কাজ করে এত প্রশংসা–পুরস্কার, সে কাজের অভিজ্ঞতা নাকি মোটেও সুখকর নয় অভিনেত্রীর কাছে। তবে ২০২৩ সালে মুক্তি পাওয়া বিশাল ভরদ্বাজের ‘খুফিয়া’তে অভিনয় যেন তা পুরোপুরি পুষিয়ে দিয়েছে। এ ছবিতে অভিনয় করে পুরো ইউনিট নিয়ে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন বাঁধন।
বাঁধন জানান, ‘রবীন্দ্রনাথ এখানে কখনও খেতে আসেননি’ সিরিজে তাঁর সঙ্গে খারাপ ব্যবহারের জন্য পরবর্তী সময়ে সৃজিত মুখার্জি দুঃখপ্রকাশ করে সরি বলেছিলেন। বাঁধন বলেন, ‘প্রোডাকশনের পুরো টিম আমার সঙ্গে অনেক ঝামেলা করেছে। পরে ওরা সরি বলেছে।’ তাহলে তো এখানে সৃজিতের দায় বেশি নয়—এমন প্রশ্নে বাঁধন বলেন, ‘এটা যেহেতু সৃজিতের ইউনিট, দায় তারও। তবে আমি যখন সৃজিতকে পুরো ব্যাপারগুলো জানিয়েছি, তখন সে পদক্ষেপ নিয়েছে।’
‘রবীন্দ্রনাথ এখানে কখনও খেতে আসেননি’ সিরিজের শুটিং সেটে আসলে কি হয়েছিল—এমন প্রশ্নে বাঁধন বলেন, ‘আমি অত বিস্তারিত বলতে পারছি না। শুধু এটুকু বলব, কলকাতায় আমাকে ভালোভাবে ট্রিট করা হয়নি। যেটা আমি বিশাল ভরদ্বাজের শুটিং সেটে পেয়েছি। “খুফিয়া” ছবিতে কিন্তু আরও অনেক পরে কাজ করেছি। বলতে পারেন, ওখানে সবাই আমাকে মাথায় তুলে রেখেছে। যদি তুলনা করি, কলকাতায় অভিজ্ঞতা খুব বাজে আর মুম্বাইয়েরটা দুর্দান্ত ভালো। টিমের সবাই ভীষণ আন্তরিক ছিল। বিশাল ভরদ্বাজের টিমকে বলা হয়েছিল, আমি ওদের দেশের অতিথি, আমার সঙ্গে যেন সেভাবে ট্রিট করা হয়। অনেক আদর করেছে। এটা আমি কখনো ভুলব না আসলে।’
২০২৩ সালে মুক্তি পাওয়া ‘খুফিয়া’ দিয়ে বাঁধনের বলিউডে অভিষেক হয়। এই ছবিতে টাবু ও আলী ফজলের মতো নামী অভিনেতাদের সঙ্গে কাজ করেছেন বাঁধন।
বাঁধনকে সর্বশেষ দেখা গেছে ‘এশা মার্ডার: কর্মফল’ ছবিতে।