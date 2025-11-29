দুরেফিশানের আলোচিত সিরিয়ালটিতে কী আছে

‘“সানওয়াল ইয়ার পিয়া” না দেখলে আপনি অনেক কিছু মিস করেছেন।’—সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে (সাবেক টুইটার) লিখেছেন এক দর্শক।
গত ১৫ সেপ্টেম্বর থেকে জিও টিভিতে প্রচারের পরপরই আলোচনার ঝড় তুলেছে ‘সানওয়াল ইয়ার পিয়া’। টেলিভিশন থেকে ইউটিউব—সব মাধ্যমেই সাড়া ফেলেছে সিরিয়ালটি।
সিরিয়ালটি পরিচালনা করছেন দানিশ নাওয়াজ। কেন্দ্রীয় তিন চরিত্রে অভিনয় করেছেন দুরেফিশান সেলিম, ফিরোজ খান ও আহমেদ আলী আকবর।
দর্শকদের কেউ কেউ বলছেন, এটিই এই বছরের সেরা পাকিস্তানি সিরিয়াল। এই সপ্তাহে ইউটিউবে দর্শকপ্রিয়তায় শীর্ষ রয়েছে ‘সানওয়াল ইয়ার পিয়া’।
এলপি এন্টারটেইনমেন্ট জানিয়েছে, ১৭ থেকে ২৩ নভেম্বর পর্যন্ত সিরিয়ালটি সর্বোচ্চ ২৬ লাখ বার দেখা হয়েছে। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে হানিয়া আমিরের আলোচিত সিরিয়াল ‘মেরি জিন্দেগি হ্যায় তু’।
সিরিয়ালে কী আছে
ত্রিভুজ প্রেমের গল্পটি লিখেছেন হাশিম নাদিম খান, সিরিয়ালের গল্পটা অনেকটা সিনেম্যাটিক। আলিয়ার (ফিরোজ খান), পিয়া (দুরেফিশান) ও সানওয়াল (আহমেদ আলী আকবর)—তিন তরুণ-তরুণীকে ঘিরে গল্পটি আবর্তিত হয়েছে।
এর মধ্যে পিয়ার চরিত্রটা খানিকটা রহস্যময়; আলিয়ার ও সানওয়াল দুজনই পিয়ার প্রেমে পড়েন, তবে পিয়া শেষ পর্যন্ত কাকে বেছে নেবেন, তা জানতে অপেক্ষায় রয়েছেন দর্শকেরা। সিরিয়ালটিতে সিনেম্যাটিক স্টাইলে খুনোখুনি, রক্তারক্তি আর গোলাগুলির দৃশ্য রয়েছে।
দর্শকেরা কী বলছেন
দর্শকেরা অভিনয়ের প্রশংসা করছেন। আলী হোসেন নামের এক পাকিস্তানি দর্শক ফেসবুকে লিখেছেন, ‘“সানওয়াল ইয়ার পিয়া” সেরা সিরিয়াল। দুরের চেহারা, মিষ্টি হাসি আর পরিপাটি পোশাক—সবই খুব সুন্দর। তাঁর অভিনয় অসাধারণ।’
পাকিস্তানের গণ্ডি পেরিয়ে বাংলাদেশ ও ভারতেও সিরিয়ালটি আলোচিত হয়েছে। ‘পাকিস্তানি ড্রামা রিভিউ’স বিডি গ্রুপ’-এ সিরিয়ালটি নিয়ে আলোচনা করছেন ঢাকার দর্শকেরা।
ফারজানা রিমা নামের এক দর্শক লিখেছেন, ‘যাঁরা রুচিসম্মত ড্রামা দেখতে চান, তাঁদের জন্যই এই ড্রামা ফাস্ট চয়েস হতে পারে। ফিরোজ খান এই ড্রামার মধ্যে এত আগুন লাগিয়ে দিয়েছে যে একদম ছোট বাচ্চা লাগছে।’
আহমেদ মোবারক নামের এক দর্শক লিখেছেন, ‘সানওয়াল, আলিয়ার আর পিয়া—এই তিনজন যেন শুধু অভিনয় করেনি, তাঁরা যেন অনুভূতিগুলোকে পর্দায় জীবন্ত করে তুলেছেন। পিয়ার সরলতা, সানওয়ালের চোখে জমে থাকা ভালোবাসা আর আলিয়ারের দ্বন্দ্বে ভরা মন—সব মিলিয়ে প্রতিটা দৃশ্য মনে দাগ কেটে যায়।’
আহমেদ মোবারক লিখেছেন, ‘আমার বিশ্বাস, শুধু একটা হিট না। এটা হবে এমন এক ড্রামা, যেটা সময়ের সাথে একটা অনুভূতির নাম হয়ে থাকবে।’
