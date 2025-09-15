রুপালি পর্দার আড়ালে থাকা ঢাকাই নায়িকার গল্প

ঢাকাই সিনেমার জনপ্রিয় নায়িকা সামিরা খান মাহি! নায়িকা হয়ে শুটিং করছেন, নাচছেন, গানে ঠোঁট মেলাচ্ছেন তিনি। পড়ছেন ব্যবসায়ীর প্রেমে। তবে কি সামিরা খান সিনেমার নায়িকা হয়ে গেলেন? ঘটনা মোটেও তেমনটা নয়, ধারাবাহিক নাটক ‘খুশবু’র গল্পে সিনেমার নায়িকা হয়ে আসছেন এই অভিনেত্রী। তাঁকে দেখা যাবে আইটেম গানে নাচতে।
সামিরার অভিনীত চরিত্রটির নাম ‘তিতলি’। নাটকটিতে ভিলেনের চরিত্রে দেখা যাবে ইন্তেখাব দিনারকে, যে পছন্দ করে এই নায়িকাকে। পোশাককর্মীসহ সমাজের নানা পেশার মানুষের জীবনের গল্প নিয়েই এই ধারাবাহিক।
ধারাবাহিকটি পরিচালনা করেছেন সাজ্জাদ সুমন। এর আগে তিনি বানিয়েছিলেন ‘মাশরাফি জুনিয়র’ ধারাবাহিক। এই নির্মাতা জানান, জীবনের কঠিন মুহূর্তে গ্রাম থেকে শহরে আসা এক তরুণীর নানা সংগ্রামকে ঘিরে গড়ে উঠেছে এই মেগা সিরিয়ালের গল্প।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে সুমন বলেন, রুপালি পর্দার আড়ালে থাকা সিনেমার মানুষদের গল্পের কিছু অংশ রয়েছে। এর পাশাপাশি সমাজের নানা পেশার মানুষের জটিল জীবনের গল্প অনেকটাই অজানা থেকে যায়। গার্মেন্টসকর্মী নারীদের সেসব কথা তুলে ধরা হয়েছে নাটকটিতে। গল্পে নারীদের সংগ্রাম, সুখ-দুঃখ, ভালোবাসা ও ঘৃণার দিকগুলো উন্মোচিত হবে টিভি ও অনলাইন মাধ্যমে।
দীপ্ত টিভিতে ১৫ সেপ্টেম্বর, সোমবার থেকে প্রচারিত হবে নাটকটি। এটি আজ থেকে প্রতিদিন সন্ধ্যা সাড়ে ৭টা ও সাড়ে ১০টায় দীপ্ত টেলিভিশনে প্রচারিত হবে। ‘খুশবু’র গল্প ও চিত্রনাট্য লিখেছেন আহমেদ খান ও আসফিদুল হক। সংলাপ লিখেছেন মো. মারুফ হাসান।
নাটকে বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন ফজলুর রহমান বাবু, গাজী রাকায়াত, ইন্তেখাব দিনার, নাজিয়া হক অর্ষা, মাইমুনা ফেরদৌস মমসহ আরও অনেকে। নামভূমিকায় অভিনয় করেছেন দীপ্ত স্টার হান্ট বিজয়ী মিষ্টি ঘোষ।